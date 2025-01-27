"Против всех" на втором месте: в Беларуси объявили предварительные результаты "выборов"

В воскресенье, 26 января, в Беларуси состоялись президентские "выборы". Участки для голосования закрыли вечером, а уже ночью 27 января центральная избирательная комиссия страны объявила предварительные результаты.

За Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы информационного центра ЦИК Игоря Карпенко.

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Что известно о предварительных результатах

Предварительные данные по количеству голосов избирателей, поданных за каждого кандидата:

Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82% ;

; против всех – 3,60%;

Сыранков Сергей Александрович – 3,21%;

Гайдукевич Олег Сергеевич – 2,02%;

Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%;

Хижняк Александр Николаевич – 1,74%.

Итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси состоится 27 января в 11:00.

Обстановка в период основного дня голосования на всех участках была спокойная, штатная, контролируемая. Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано,

– говорит Карпенко.