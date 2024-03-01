Противник сильно рисковал, – Игнат о том как ВСУ сбивали самолеты в районе Авдеевки

Украинские военные сбили 13 российских самолетов за 13 дней. Большая часть из них была сбита в районе Авдеевки, ведь там врагу приходилось подлетать ближе.

Теперь российские летчики будут думать стоит ли подлетать ближе. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Как уничтожение истребителей влияет на оккупантов

Известно, что больше всего самолетов удалось сбить в районе Авдеевки, ведь там враг активно применяет управляемые авиабомбы, что заставляет российских пилотов подлетать ближе.

Игнат рассказал, что уничтоженные российские самолеты имеют психологическое давление на врага, ведь теперь им приходится думать, стоит ли подлетать ближе, чтобы сбросить бомбу.

Каждый авианалет и удар авиационной бомбой серьезно влияет на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов,

– отметил он.

В Воздушных силах добавили, что все вражеские пилоты должны знать, что летать в небе над Украиной очень опасно.

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