Россияне применяют в Украине запрещенные мины, – Тарнавский о ситуации на фронте

Российские захватчики не гнушаются совершать военные преступления на территории Украины. Да, российские захватчики применяют на территории Украины мины, запрещенные Международным гуманитарным правом.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что, несмотря на это, украинские защитники наносят врагу безумных потерь. Кроме того, они продолжают освобождать территорию от оккупантов.

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Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении

Генерал отметил, что российские оккупанты продолжают применять на территории Украины запрещенные противопехотные мины ПОМ-2. Именно этим оружием россияне все чаще наносят удары по позициям наших военных.

Справка! ПОМ-2 – это противопехотные мины осколочного натяжного действия. Она предназначена для выведения из строя личного состава противника и устанавливается средствами дистанционного минирования. Они запрещены в соответствии с международными конвенциями.

Тарнавский рассказал, что всего на Таврическом направлении враг нанес 1 авиаудар, 1 ракетный удар, провел 29 боевых столкновений и совершил 544 артобстрела. В то же время, по словам командующего, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.

Общие потери врага составили 283 человека. 3 оккупанта сдались в плен,

– сказал он.

Кроме того, наши защитники наносят безумные потери врагу в технике.

Так, на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 8 единиц военной техники:

1 боевую бронированную машину;

4 беспилотника;

3 автомобиля;

а также 1 состав боеприпасов противника.

К тому же Тарнавский добавил, что идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В заключение генерал подчеркнул, что вместе украинцы обязательно победят российских захватчиков. Свое сообщение он закончил национальным лозунгом нашего государства – Слава Украине!

Россияне имеют безумные потери на фронте