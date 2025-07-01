"Одни из лучших в мире": какие противопехотные мины доступны Украине

Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. Теперь украинские военные имеют полное право использовать противопехотные мины в войне, которую начала Россия.

Стоит отметить, что Оттавская конвенция запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что, из-за российской агрессии против Украины, наше государство может производить их и получать как военную помощь от других государств.

Смотрите также Гонка вооружений возвращается: что это означает для Украины и кто будет в эпицентре холодной войны 2․0

Противопехотные мины для Украины

Сергей Кузан отметил, что в последние годы российского вторжения Оттавская конвенция не ограничивала Украину в изготовлении противопехотных мин на украинских и совместных с партнерами предприятиях.

Важно! Украина решила выйти из Оттавской конвенции. Это необходимо, чтобы защищать собственных граждан и территорию в условиях полномасштабной войны. В МИД подчеркнули, что Россия с 2014 года активно применяет мины, а с 2022 – массово использует их для получения тактического преимущества. Теперь украинским военным официально разрешено использовать противопехотные мины в боевых действиях.

Известно, что Силы обороны получали от Соединенных Штатов Америки такое оружие, однако оно имело не автоматический подрыв, что считалось более гуманным в отношении российских военных, которые штурмовали украинские позиции. Украина же производит противопехотные мины ВНП-50.

Это модификация МОН-50, которая имеет направленное действие, сектор поражения составляет около 50 градусов, обломки разлетаются на 50 метров, боевая часть пол килограмма,

– сказал Сергей Кузан.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества объяснил, что Украина производит и другие виды противопехотных мин, которые являются более мощными и имеют больший радиус действия. Если идет пехотная группа, то поражениям подвергаются все или большинство.

В этом направлении продолжаются украинские разработки, которые являются абсолютно действенными и испытанными в бою. Возможно, на сегодня они являются одними из лучших и самых эффективных,

– отметил он.

Кузан добавил, что украинские противопехотные мины постоянно проходят модернизации для лучшего противодействия пехотным штурмовым группам России. Их эффективность и применение украинские военные видят ежедневно.