Противопоказаний нет, – в России прокомментировали вступление США в нормандский формат

Россия заявила, что не против, чтобы Штаты присоединились к нормандскому формату. В частности, эту идею также поддержали Франция и Германия.

Соответствующее заявление обнародовали в МИД России 8 декабря. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.

К теме Франция и Германия поддержали включение США в нормандский формат

Кремль не против, чтобы США присоединились к нормандскому формату

Красницкий прокомментировал, что вопрос к присоединению США к нормандскому формату звучит постоянно и, по его мнению, все зависит от Вашингтона.

В принципе, противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину и от позиции Вашингтона зависит многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Штаты имели свое влияние на Киев,

– заявил политик.

Он также пояснил, что Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения этого формата путем присоединения Штатов.

Последние новости о нормандском формате

1 декабря глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что переговоры нормандского формата зашли в тупик . Одна из причин – выборы в Германии. Политик пояснил, что сожалеет о том, что в конце каденции Ангелы Меркель нормандская встреча не состоялась, ведь именно она приложила много усилий к организации новой встречи. Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что ситуация с нормандским форматом в переговорах о будущем Донбасса неоднозначная, ведь Россия блокирует нормандский формат.

Переговоры Путина и Байдена об Украине – смотрите видео