Противопоказаний нет, – в России прокомментировали вступление США в нормандский формат
Источник:"РИА Новости"
Россия заявила, что не против, чтобы Штаты присоединились к нормандскому формату. В частности, эту идею также поддержали Франция и Германия.
Соответствующее заявление обнародовали в МИД России 8 декабря. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.
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Кремль не против, чтобы США присоединились к нормандскому формату
Красницкий прокомментировал, что вопрос к присоединению США к нормандскому формату звучит постоянно и, по его мнению, все зависит от Вашингтона.
В принципе, противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину и от позиции Вашингтона зависит многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Штаты имели свое влияние на Киев,
– заявил политик.
Он также пояснил, что Франция и Германия вряд ли будут возражать против расширения этого формата путем присоединения Штатов.Обратите внимание! 1 декабря глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что переговоры нормандского формата зашли в тупик. Одна из причин – выборы в Германии. Политик пояснил, что сожалеет о том, что в конце каденции Ангелы Меркель нормандская встреча не состоялась, ведь именно она приложила много усилий к организации новой встречи. Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что ситуация с нормандским форматом в переговорах о будущем Донбасса неоднозначная, ведь Россия блокирует нормандский формат.
Последние новости о нормандском формате
- В России заявили, что Франция и Германия поддерживают идею включения США в нормандский формат. Замглавы МИД Александр Грушко пояснил, что Москва не обсуждает с Францией и Германией включение США в переговоры нормандского формата.
- Перед этим, 7 декабря, Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет предлагать Байдену присоединиться к нормандскому формату. Причина заключается якобы в том, что формат – самодостаточен и "нет нужды в его расширении".
- Впоследствии, 7 декабря, состоялся двухчасовой разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры стран обсудили различные вопросы, общались и об Украине. На сайте Белого дома заявили, что Байден выразил главе Кремля обеспокоенность со стороны США и европейских союзников страны из-за скопления российских войск возле Украины.
- Впоследствии в Кремле заявили, что Путин и Байден договорились провести еще один разговор. Кроме этого, президент США должен пообщаться с Владимиром Зеленским.
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