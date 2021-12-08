Відповідну заяву оприлюднили в МЗС Росії 8 грудня. Про це заявив виконувач обов'язків керівника Третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький.

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Кремль не проти, щоб США приєднались до нормандського формату

Красницький прокоментував, що питання доєднанню США до нормандського формату звучить постійно й, на його думку, все залежить від Вашингтона.

У принципі, протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну і від позиції Вашингтона дуже залежить багато в урегулюванні українського конфлікту. У принципі, якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Штати мали свій вплив на Київ,

– заявив політик.

Він також пояснив, що Франція та Німеччина навряд чи заперечуватимуть проти розширення цього формату через доєднання Штатів.

Зверніть увагу! 1 грудня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що переговори нормандського формату зайшли у глухий кут. Одна з причин – вибори у Німеччині. Політик пояснив, що шкодує про те, що наприкінці каденції Ангели Меркель нормандська зустріч не відбулася, адже саме вона доклала багато зусиль до організації нової зустрічі. Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що ситуація з нормандським форматом у перемовинах про майбутнє Донбасу є неоднозначною, адже Росія блокує нормандський формат.

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