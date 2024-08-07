Кремль перегнул палку: какую игру ведет Путин на Ближнем Востоке
На Ближнем Востоке разгорается конфликт между Ираном и Израилем. Тегеран хочет отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании, в котором обвиняет Иерусалим. Также активное участие в конфликте отыгрывает Москва.
Владимир Путин отправил в Тегеран Сергея Шойгу, через которого якобы передал просьбу к руководству Ирана дать сдержанный ответ Израилю и не нанести вред гражданскому населению. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что этот ход Путин сделал в рамках его политики "сдержек и противовесов" в отношении Ирана и Израиля.
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Россия выбрала сторону Ирана
В то же время визит в Иран секретаря Совбеза России является свидетельством поддержки Москвы действий Тегерана. Важно, что в Тегеране новоназначенный президент страны Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию в лице Сергея Шойгу "за помощь" в трудный для Ирана момент – войны с Израилем.
Теперь, по мнению политтехнолога, однозначно понятно, что Россия выбрала сторону Ирана в его конфликте с Израилем и будет воевать на его стороне.
Однако в Кремле поняли, что перегнули палку. Что теперь должен ответить Израиль на это – что он продолжит "дружить" с Россией, несмотря на то, что она воюет на стороне Ирана? Как бы израильское правительство не пыталось лавировать, получается, что сам народ Израиля, увидев такое отношение России, потребует прекратить контакты с ней,
– предположил Михаил Шейтельман.
Поэтому Путину нужно было сделать ответный ход и показать, что он и за Иран, и за Израиль. Мол, он отправил Шойгу в Иран, однако попросил руководство страны не сильно бить по Израилю.
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Фактор России в ситуации на Ближнем Востоке
- В разгар напряженности между Ираном и Израилем в Тегеран приехал Шойгу, который, по предположению израильских СМИ, договаривался о поставках Ирану российских систем РЭБ и ракет типа "Искандер".
- Кроме того, Тегеран якобы просил у Москвы предоставить истребителей Су-35.
- Также по данным издания Reuters, Путин передал через Шойгу послание духовному главе Ирана аятолле Али Хаменеи о необходимости сдержанной реакции на убийство Гании. Таким образом Россия якобы пытается предотвратить развертывание войны на Ближнем Востоке.