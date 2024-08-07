Владімір Путін відправив до Тегерану Сєргєя Шойгу, через якого нібито передав прохання до керівництва Ірану надати стриману відповідь Ізраїлю і не завдати шкоди цивільному населенню. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що цей хід Путін зробив у межах його політики "стримувань та противаг" щодо Ірану та Ізраїлю.
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Росія обрала бік Ірану
Водночас візит до Ірану секретаря Радбезу Росії є свідченням підтримки Москви дій Тегерану. Важливо, що у Тегерані новопризначений президент країни Масуд Пезешкіан подякував Росії в особі Сєргєя Шойгу "за допомогу" у важкий для Ірану момент – війни з Ізраїлем.
Тепер, на думку політтехнолога, однозначно зрозуміло, що Росія обрала бік Ірану у його конфлікті з Ізраїлем і буде воювати на його боці.
Однак в Кремлі зрозуміли, що перегнули палицю. Що тепер має відповісти Ізраїль на це – що він продовжить як і раніше "дружити" з Росією, попри те, що вона воює на боці Ірану? Як би ізраїльський уряд не намагався лавірувати, виходить, що сам народ Ізраїля, побачивши таке ставлення Росії, вимагатиме припинити відносини з нею,
– припустив Михайло Шейтельман.
Тому Путіну потрібно було зробити хід у відповідь та показати, що він і за Іран, і за Ізраїль. Мовляв, він відправив Шойгу в Іран, проте попрохав керівництво країни не сильно бити по Ізраїлю.
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Фактор Росії у ситуації на Близькому Сході
- У розпал напруженості між Іраном та Ізраїлем до Тегерану приїхав Шойгу, який, за припущенням ізраїльських ЗМІ, домовлявся щодо постачання Ірану російських систем РЕБ та ракет типу "Іскандер".
- Крім того, Тегеран буцімто просив у Москви надати винищувачів Су-35.
- Також за даними видання Reuters, Путін передав через Шойгу послання духовному главі Ірану аятолі Алі Гаменеї щодо необхідності стриманої реакції на вбивство Ганії. У такий спосіб Росія нібито намагається запобігти розгортанню війни на Близькому Сході.