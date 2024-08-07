Владімір Путін відправив до Тегерану Сєргєя Шойгу, через якого нібито передав прохання до керівництва Ірану надати стриману відповідь Ізраїлю і не завдати шкоди цивільному населенню. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що цей хід Путін зробив у межах його політики "стримувань та противаг" щодо Ірану та Ізраїлю.

Дивіться також Нові цілі Ізраїлю: хто насправді керує ХАМАС і що змінить вбивство Ганії на Близькому Сході

Росія обрала бік Ірану

Водночас візит до Ірану секретаря Радбезу Росії є свідченням підтримки Москви дій Тегерану. Важливо, що у Тегерані новопризначений президент країни Масуд Пезешкіан подякував Росії в особі Сєргєя Шойгу "за допомогу" у важкий для Ірану момент – війни з Ізраїлем.

Тепер, на думку політтехнолога, однозначно зрозуміло, що Росія обрала бік Ірану у його конфлікті з Ізраїлем і буде воювати на його боці.

Однак в Кремлі зрозуміли, що перегнули палицю. Що тепер має відповісти Ізраїль на це – що він продовжить як і раніше "дружити" з Росією, попри те, що вона воює на боці Ірану? Як би ізраїльський уряд не намагався лавірувати, виходить, що сам народ Ізраїля, побачивши таке ставлення Росії, вимагатиме припинити відносини з нею,

– припустив Михайло Шейтельман.

Тому Путіну потрібно було зробити хід у відповідь та показати, що він і за Іран, і за Ізраїль. Мовляв, він відправив Шойгу в Іран, проте попрохав керівництво країни не сильно бити по Ізраїлю.

Читайте також Ізраїль готується до багатоденної атаки з боку Ірану та Хезболли, – ЗМІ

Фактор Росії у ситуації на Близькому Сході