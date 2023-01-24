Россияне провалили наступление на Запорожье: в ISW объяснили, для чего они придумывают "успех" там

Российские захватчики все еще не теряют надежды захватить всю территорию нашего государства и безрезультатно наступают на разных направлениям. В частности, аналитики отмечают, что оккупанты на днях провалили операцию по продвижению на Запорожье.

Информацию о попытках наступления путинских солдат на этом направлении также подтверждали в Генштабе. Собственно, эту операцию пытались провести оккупанты на протяжении последних 72 часов – то есть последних 3 дней.

Читайте также Каждая пятая компания на грани банкротства: в Кремле не способны остановить экономический коллапс

Зачем Кремль лжет об успехах

В этой истории с провальным наступлением россиян на Запорожье уже не удивляет то, что "вторая армия мира" в очередной раз показала свою небоеспособность. Самое забавное то, что кремлевские чиновники зачем-то продолжают врать о том, что якобы удалось достичь каких-то "результатов" в войне против нашего государства.

Российские войска не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений в Запорожской области, несмотря на постоянные заявления российского оккупационного чиновника,

– констатировали в ISW.

Отметим, что неизвестно о каком именно представителе оккупационных властей идет речь. Однако аналитики сказали, что это высокопоставленное должностное лицо вбрасывает в инфопространство сообщения о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы отвлечь внимание россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.

Что происходит на линии столкновения

По состоянию на утро 24 января известно, что россияне все еще пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил на Бахмутском, Авдеевском и Купянском направлениях. А вот на Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.

Кроме того, каждый день вражеские войска обстреливают города и села, расположенные неподалеку от линии ведения боевых действий, из танков, минометов и РСЗО. Это еще раз подтверждает то, что враг ведет войну против гражданского населения нашего государства, нарушая все нормы и обычаи ведения боевых действий.

Особенно тяжелые сражения идут в районе Бахмута. Военный Игорь Швайко констатировал, что будет сложно, пока украинские войска не пойдут в контрнаступление и не выгонят всех захватчиков с территорий нашего государства.

Эксперты подчеркнули, что Кремлю не удается профессионализировать свою армию. Попытки "реформ" вызывают лишь критику среди сторонников новых российских параллельных военных структур, в частности частных военных кампаний.