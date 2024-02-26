Граница укреплена: Гуменюк ответила, ждать ли провокаций из Приднестровья

Группировка украинских войск, расположенная вдоль контактной линии с непризнанным Приднестровьем, готова к любым действиям со стороны сепаратистов и имеет все необходимые ресурсы для реагирования на опасность.

Впрочем, угрозы пока нет. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что в основном именно в информационном пространстве нагнетают положение.

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Ситуация контролируемая

Сепаратисты заявляли, что Молдова якобы готовит отряды, которые будут заходить в Приднестровье. Однако, как объяснила Гуменюк, плановые мероприятия по подготовке штурмовых групп в стране продолжаются системно с начала полномасштабного вторжения на случай действия диверсионно-разведывательных групп.

Мы знаем о порядке действий, перемещения подразделений и вообще все, что происходит вплоть до плана боевой подготовки. Мы тщательно отслеживаем что и когда они выполняют, к чему готовятся,

– сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Граница Украины на проблемном участке с Приднестровьем и в целом с Молдовой плотно укреплена. Ее оборона защищена с помощью дополнительных подразделений, добавленных к действующей пограничной службе.

"Можем сказать, что никаких провокаций мы не допустим на границе. Хотя попытки такие были, они могут проявляться какой-то стрельбой вокруг линии государственной границы. Попытки раскручивать такую ситуацию с уклонистами, которые там где-то пытаются перебраться через границу", – отметила Наталья Гуменюк.

Все преимущественно связано с нагнетанием в информационном пространстве. Боевого развития событий в Приднестровье не предвидится. Любые активные действия контингента, который находится в Приднестровской Молдавской Республике, требуют поддержки другими войсками с воздуха и суши. Фактически, и участок местности отрезан от любой попытки помочь со стороны России.

Стрельба на границе с Приднестровьем 7 января вблизи границы Украины с непризнанным Приднестровьем произошел инцидент с использованием огнестрельного оружия. Двое жителей так называемой ПМР, один из которых был работником "министерства госбезопасности", пересекли границу, чтобы якобы что-то обсудить с украинским пограничником.

Посол Украины в Молдове Марко Шевченко рассказал, что их ждали украинские правоохранители, потому что эти двое приднестровцев, по имеющейся информации, занимались незаконным трафиком. Они открыли огонь по украинским пограничникам, те стреляли в ответ.

Один из ПМР был убит, еще один ранен. Украинские правоохранительные органы действовали на своей территории, и их реакция была жесткой, потому что произошло нарушение закона о пересечении границы и незаконного трафика.

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