Граница укреплена: Гуменюк ответила, ждать ли провокаций из Приднестровья
Группировка украинских войск, расположенная вдоль контактной линии с непризнанным Приднестровьем, готова к любым действиям со стороны сепаратистов и имеет все необходимые ресурсы для реагирования на опасность.
Впрочем, угрозы пока нет. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что в основном именно в информационном пространстве нагнетают положение.
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Ситуация контролируемая
Сепаратисты заявляли, что Молдова якобы готовит отряды, которые будут заходить в Приднестровье. Однако, как объяснила Гуменюк, плановые мероприятия по подготовке штурмовых групп в стране продолжаются системно с начала полномасштабного вторжения на случай действия диверсионно-разведывательных групп.
Мы знаем о порядке действий, перемещения подразделений и вообще все, что происходит вплоть до плана боевой подготовки. Мы тщательно отслеживаем что и когда они выполняют, к чему готовятся,
– сказала пресс-секретарь ОК "Юг".
Граница Украины на проблемном участке с Приднестровьем и в целом с Молдовой плотно укреплена. Ее оборона защищена с помощью дополнительных подразделений, добавленных к действующей пограничной службе.
"Можем сказать, что никаких провокаций мы не допустим на границе. Хотя попытки такие были, они могут проявляться какой-то стрельбой вокруг линии государственной границы. Попытки раскручивать такую ситуацию с уклонистами, которые там где-то пытаются перебраться через границу", – отметила Наталья Гуменюк.
Все преимущественно связано с нагнетанием в информационном пространстве. Боевого развития событий в Приднестровье не предвидится. Любые активные действия контингента, который находится в Приднестровской Молдавской Республике, требуют поддержки другими войсками с воздуха и суши. Фактически, и участок местности отрезан от любой попытки помочь со стороны России.
Стрельба на границе с Приднестровьем7 января вблизи границы Украины с непризнанным Приднестровьем произошел инцидент с использованием огнестрельного оружия. Двое жителей так называемой ПМР, один из которых был работником "министерства госбезопасности", пересекли границу, чтобы якобы что-то обсудить с украинским пограничником.
Посол Украины в Молдове Марко Шевченко рассказал, что их ждали украинские правоохранители, потому что эти двое приднестровцев, по имеющейся информации, занимались незаконным трафиком. Они открыли огонь по украинским пограничникам, те стреляли в ответ.
Один из ПМР был убит, еще один ранен. Украинские правоохранительные органы действовали на своей территории, и их реакция была жесткой, потому что произошло нарушение закона о пересечении границы и незаконного трафика.
Главные новости о ситуации в Приднестровье
- Лидер сепаратистов молдавского региона Приднестровья Вадим Красносельский созвал на 28 февраля "съезд депутатов всех уровней", на котором планируют принять обращение к Владимиру Путину. Вероятно, сепаратистский регион будет просить о присоединении к России.
- Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое предположение относительно этой ситуации. Он не уверен, что на следующей неделе сепаратисты из Приднестровья на это пойдут. Кроме того, по его словам, Молдова не обращалась к Украине за помощью.
- Мнение Зеленского также разделяет представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. В ГУР не подтверждают информацию о желании непризнанного Приднестровья присоединиться к России.