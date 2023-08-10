Дополнительный козырь: зачем Путин и Лукашенко пугают Польшу вагнеровцами

Польша усиливает границу с Беларусью из-за угрозы от вагнеровцев. Однако сомнительно, что эти террористы вообще рискнут делать какие-то провокации в стране, входящей в НАТО.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев, полагая, что угроза от вагнеровцев в Беларуси значительно преувеличена. Он не верит, что эти террористы вообще рискнут что-либо делать на границе с Польшей или Литвой.

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Какова цель вагнеровцев в Беларуси

По словам Мальцева, в случае любого потенциального конфликта или провокаций от вагнеровцев финал будет сразу понятен. Они не способны тягаться со странами НАТО.

Вагнеровцы будут пугать поляков и литовцев. Но туда они не двинутся. Ведь тогда просто прилетят самолеты и разбомбят вагнеровцев. У них нет ни достаточного количества средств ПВО, ни опыта воевать в таких условиях. Там просто что-то прилетит и сразу их уничтожит,

– рассказал Мальцев.

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По его мнению, такие провокации от Беларуси и России – попытки Кремля заставить Запад сесть за переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Но на самом деле они не способны сделать что-либо существенное для стран НАТО.

Провокации от Беларуси и России: коротко

Беларусь и Россия не просто пугают Польшу и страны Балтии разными угрозами. Они уже совершали наглые провокации.

К примеру, 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Они летели на низкой высоте – около 200 – 300 метров.

В целом же на границе Польши и Беларуси постоянно происходят провокации. Белорусские пограничники помогают нелегальным мигрантам пробираться через границу. Впрочем, Польша уже усиливает группировку на этой границе. Там теперь будет до 10 тысяч военных.