В России уже готовятся к провокациям в Приднестровье: МИД страны издало циничное заявление
Россия вот уже целый год "берет Киев за три дня". И поскольку враг терпит одно поражение за другим на поле боя, то может готовиться к новой провокации. Но на этот раз в Приднестровье.
Об этом свидетельствуют ряд заявлений, которые за минувшие сутки сделало российское минобороны. В них наблюдается разгон нарратива, что Украина готовится напасть на Приднестровье. Мол, Россия уже подготовила "адекватный ответ", передает 24 Канал.
Смотрите также Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора
Россия предостерегает Украину и НАТО
Еще ночью 24 февраля мы рассказывали, что Россия якобы зафиксировала значительное скопление как личного состава, так и военной техники ВСУ вблизи границ с Молдовой. Не обошлось тогда без циничных заявлений о якобы развертывании артиллерии на огневых позициях. А еще враг бредил о "беспрецедентном наращивании полетов беспилотной авиации ВСУ" над территорией Приднестровья. Все это повторили и в новом сообщении, которое опубликовали после обеда.
Но на этот раз минобороны России решили продемонстрировать свою наигранную решительность. Ведомство предупредило США, НАТО и Украину. Мол, нас ожидает ответ за "очередные авантюрные шаги".
Ни у кого не должно быть сомнений, что вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если такая все же произойдет, и обеспечат защиту наших земляков, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье,
– подчеркивают в сообщении.
Россия разгоняет напряжение вокруг Приднестровья / Скриншот
Не обошлось без упоминаний о возможном нарушении международного права. Видите ли, о международном праве они упомянули. Мол, угроза Приднестровью будет рассматриваться Россией как нападение на нее.
Что происходит с Приднестровьем
- Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, для чего россиянам напряжение вокруг Приднестровья. По ее словам, враг планирует раздувать панические настроения среди местного населения.
- Она подчеркнула, что следует ожидать возможные провокации со стороны России. Поэтому в ОК "Юг" внимательно следят за ситуацией в направлении Приднестровья. В то же время следует понимать, что украинские границы защищены.
- Пока же не наблюдается никаких провокаций или скопления дополнительных резервных сил. Но это не мешает россиянам продолжать кампанию по нагнетанию.