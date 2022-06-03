В псевдореспублике в Луганской области запретили Viber

Россияне продолжают блокировать людям доступ к правдивой информации, в частности закрывают соцсети. Так, с 3 июня в квазиреспублике Луганщины оккупанты запретили пользоваться Viber.

Объяснили такой шаг якобы вынужденным из-за того, что сервис якобы используют для получения данных и локации военной инфраструктуры оккупантов.

Украинцев заставляют принимать гражданство псевдореспублик, а в случае отказа угрожают репрессиями

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе утверждают, что с помощью Viber украинские военные рассчитывают объекты, по которым наносят удары. Как именно используют мессенджер в военных целях – оккупационные власти не объяснили.

В мае российские захватчики ограничили доступ к Facebook и Instagram на территории фейковых самопровозглашенных республик Луганщины и Донбасса. Причиной блокировки стало то, что компания Meta позволяет "призвать к насилию в отношении русскоговорящих".

Что известно о блокировке соцсетей в России: коротко

Добавим, что на территории России Роскомнадзор от 4 марта заблокировал соцсеть Facebook. Кремль назвал Meta "экстремистской организацией".

"Миллионы обычных россиян оказались отрезанными от надежной информации, от общения со своими родственниками и семьей – в тишине, без возможности выразить свое мнение", – прокомментировали запрет в Facebook .

Кроме того, под блокировку попали и другие социальные сети. В частности, Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запретных сайтов в России.

После признания компании Meta экстремистской, в России местные IT-специалисты бросились мастерить свои версии инстаграммы. Одна из них – Россграм. Однако оказалось, что для запуска новой соцсети создатели проекта воспользовались PHP-скриптом 2018 года PixelPhoto, свободно продающимся за 69 долларов.

Интересно, что Александр Лукашенко также созвал совещание по поводу деятельности государственных СМИ. Он высказался о возможности блокировки в стране YouTube и зарубежных соцсетей .

К слову, через соцсети расследователи идентифицируют российских кафиров , чтобы привлечь их к ответственности. Обычно найти страницы россиян в сети не трудно, в частности, их мамы любят хвастаться общими фото с сыночками-военными. Интересно и то, что в чатах с девушками кафиры часто подтверждают информацию о больших потерях русской армии.

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