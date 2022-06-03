Пояснили такий крок нібито вимушеним через те, що сервіс нібито використовують з метою отримання даних та локації воєнної інфраструктури окупантів.

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Незаконні збройні формування на Донбасі стверджують, що за допомогою Viber українські військові вираховують об'єкти, по яких наносять удари. Як саме використовують месенджер у військових цілях – окупаційна влада не пояснила.

У травні російські загарбники обмежили доступ до Facebook та Instagram на території фейкових самопроголошених республік Луганщини та Донеччини. Причиною блокування стало те, що компанія Meta дозволяє "закликати до насильства щодо російськомовних".

Що відомо про блокування соцмереж в Росії: коротко

Додамо, що на території Росії Роскомнагляд від 4 березня заблокував соцмережу Facebook. Кремль назвав Meta "екстремістською організацією".

“Мільйони звичайних росіян опинилися відрізаними від надійної інформації, від спілкування зі своїми родичами та сім'єю – у тиші, без можливості висловити свою думку”, – прокоментували заборону у Facebook.

Крім того, під блокування потрапила і інші соціальні мережі. Зокрема, Роскомнагляд офіційно вніс Instagram до реєстру заборонених сайтів у Росії.

Після визнання компанії Meta екстремістською, в Росії місцеві IT-спеціалісти кинулися майструвати свої версії інстаграму. Одна з них – Россграм. Проте виявилося, що для запуску нової соцмережі творці проєкту скористалися PHP-скриптом 2018 року PixelPhoto, який вільно продається за 69 доларів.

Цікаво, що Олександр Лукашенко також скликав нараду щодо діяльності державних ЗМІ. Він висловився про можливість блокування в країні YouTube та закордонних соцмереж.

До слова, через соцмережі розслідувачі ідентифікують російських окупантів, щоб притягнути їх до відповідальності. Зазвичай знайти сторінки росіян у мережі не важко, зокрема їхні мами люблять хвалитися спільними фото з синочками-військовими. Цікаво і те, що в чатах з дівчатами окупанти часто підтверджують інформацію про великі втрати російської армії.

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