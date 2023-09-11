Власти России ответят за эти незаконные действия: в ЕС сделали заявление о "выборах" россиян в Украине

Европейский Союз осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Там заверили, что ЕС решительно осуждает проведение этих нелегитимных так называемых выборов.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель заявил 11 сентября, что они осуждают новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль, а также попытку аннексии части украинских территорий.

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В ЕС осудили квазивыборы россиян на оккупированных территориях

В Евросоюзе заявили, что Россия в течение 8 – 10 сентября, кроме выборов на своей территории, провела псевдовыборы на территории оккупированного Крыма и оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и лица, причастные к их организации, понесут ответственность за эти незаконные действия,

– заверил Боррель.

По его словам, эти квазивыборы в Украине российские захватчики проводили в условиях:

принудительной и незаконной выдаче Россией паспортов, в том числе – детям;

принудительного перемещения и депортации;

массовых и систематических нарушений прав человека;

запугивание и усиление репрессий в отношении украинских граждан со стороны России и при нелегитимно назначенной "власти" на временно оккупированных территориях Украины.

В ЕС также заверили, что они ценят мужество выступивших против фиктивного голосования украинцев, продолжают противиться российской оккупации.

Европейский Союз остается твердо приверженным поддержке Украины и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ,

– призывали в ЕС.

Также отметили, что Россия провела региональные и местные выборы на своей территории в очень ограниченных условиях из-за агрессии против Украины. В частности, Кремль ужесточил внутренние репрессии, введя военную цензуру и преследуя оппозиционных политиков, организации гражданского общества и независимых СМИ или других критически настроенных.

Псевдовыборы россиян на оккупированных территориях: коротко