Истерика рядом с "выборами": зачем оккупантам "голосование" в Херсонской области
На левобережье Херсонщины оккупанты проводят так называемые "выборы". Из-за продолжающегося наступления ВСУ россияне напуганы и агрессивны, поэтому заставляют людей голосовать, а за мужчинами устроили настоящую "охоту".
У оккупантов с одной стороны продолжается истерика, а с другой – проходят псевдовыборы. Такое мнение 24 Каналу высказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что это псевдоголосование никто в мире не признает.
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Устроили "охоту" за мужчинами
Фейковые выборы на оккупированной части Херсонщины продолжаются уже неделю. Сначала проходило так называемое предголосование и голосование за пределами области, в том числе в России. Сами же "выборы" проходят 8 – 10 сентября. Их организовали еще и для того, чтобы найти как можно больше мужчин.
Об этом уже сообщали, также есть официальные подтверждения, что у россиян нет списков мужчин, поэтому выборы для них – это возможность пополнить их списки, чтобы дальше вручать повестки о так называемой мобилизации. Они фактически устроили охоту за мужчинами и даже юношами, потому что 14 лет для них это уже тот возраст, когда они говорят о призыве и мобилизации,
– сказала журналистка.
Евгения Вирлич рассказала о псевдовыборах на оккупированной Херсонщине: смотрите видео
Оккупанты напуганы
Движение сопротивления в Херсонской области не дает оккупантам расслабиться. В Новой Каховке взорвали авто, в котором перевозили так называемые бюллетени, а также разбрасывали листовки о недействительности и незаконности "выборов".
Оккупанты очень агрессивны, но напуганы. Например, с дронов сбросили листовки – своеобразный "привет" от наших. Россияне истерически их убирали, но даже тот факт, что они смогли долететь, их смогли рассыпать в оккупированных городах – это свидетельствует о том, что мы имеем туда доступ,
– подчеркнула Евгения Вирлич.
Она также добавила, что россияне заставляют людей участвовать в псевдовыборах, а также снимают постановочные видео с поклонниками "русского мира", где среди актеров даже не местные.
"Выборы очень похожи на цирк еще и потому, что так называемые избирательные участки вообще не прикрыты ничем или прикрыты тряпкой, то есть нет тайны голосования. Избирательные кабинки иногда размещают где-то в парке, куда люди сбрасывают какую-то бумагу", – отметила Вирлич.
Оккупанты пытаются сделать видимость "голосования", поэтому уже отчитались, что почти половина людей проголосовала, а 8 сентября даже сделали выходным днем, чтобы заставить людей идти на избирательные участки.
"Огненные выборы" для оккупантов: как работает движение сопротивления
- В оккупированной Новой Каховке партизаны ликвидировали россиян, транспортировавших "бюллетени" для так называемых выборов. Подполье взорвало автомобиль, который использовался для передвижения, охраны бюллетеней и избирательных участков. В результате подрыва одного российского военного ликвидировали, еще двое получили ранения.
- Украинские дроны-камикадзе посетили один из так называемых избирательных участков в Запорожской области. Дрон атаковал штаб, где россияне хранили бюллетени. После этого оккупанты занервничали. Они оцепили близлежащие улицы, начали проверять людей, а в воздух подняли свои беспилотники.
- Горел и так называемый избирательный участок в Бердянске, его оккупанты обустроили в муниципальном лицее. Там раздались взрывы в ночь на 8 сентября, поэтому "участок", который должен был в этот же день открыться, так и не заработал.