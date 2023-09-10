Истерика рядом с "выборами": зачем оккупантам "голосование" в Херсонской области

На левобережье Херсонщины оккупанты проводят так называемые "выборы". Из-за продолжающегося наступления ВСУ россияне напуганы и агрессивны, поэтому заставляют людей голосовать, а за мужчинами устроили настоящую "охоту".

У оккупантов с одной стороны продолжается истерика, а с другой – проходят псевдовыборы. Такое мнение 24 Каналу высказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что это псевдоголосование никто в мире не признает.

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Устроили "охоту" за мужчинами

Фейковые выборы на оккупированной части Херсонщины продолжаются уже неделю. Сначала проходило так называемое предголосование и голосование за пределами области, в том числе в России. Сами же "выборы" проходят 8 – 10 сентября. Их организовали еще и для того, чтобы найти как можно больше мужчин.

Об этом уже сообщали, также есть официальные подтверждения, что у россиян нет списков мужчин, поэтому выборы для них – это возможность пополнить их списки, чтобы дальше вручать повестки о так называемой мобилизации. Они фактически устроили охоту за мужчинами и даже юношами, потому что 14 лет для них это уже тот возраст, когда они говорят о призыве и мобилизации,

– сказала журналистка.

Евгения Вирлич рассказала о псевдовыборах на оккупированной Херсонщине: смотрите видео

Оккупанты напуганы

Движение сопротивления в Херсонской области не дает оккупантам расслабиться. В Новой Каховке взорвали авто, в котором перевозили так называемые бюллетени, а также разбрасывали листовки о недействительности и незаконности "выборов".

Оккупанты очень агрессивны, но напуганы. Например, с дронов сбросили листовки – своеобразный "привет" от наших. Россияне истерически их убирали, но даже тот факт, что они смогли долететь, их смогли рассыпать в оккупированных городах – это свидетельствует о том, что мы имеем туда доступ,

– подчеркнула Евгения Вирлич.

Она также добавила, что россияне заставляют людей участвовать в псевдовыборах, а также снимают постановочные видео с поклонниками "русского мира", где среди актеров даже не местные.

"Выборы очень похожи на цирк еще и потому, что так называемые избирательные участки вообще не прикрыты ничем или прикрыты тряпкой, то есть нет тайны голосования. Избирательные кабинки иногда размещают где-то в парке, куда люди сбрасывают какую-то бумагу", – отметила Вирлич.

Оккупанты пытаются сделать видимость "голосования", поэтому уже отчитались, что почти половина людей проголосовала, а 8 сентября даже сделали выходным днем, чтобы заставить людей идти на избирательные участки.

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