Псевдовыборы на Донбассе: еще одна страна призывает ЕС к немедленной реакции
Польша решительно осудила проведение пророссийскими боевиками незаконных выборов на оккупированной части Донбасса 11 ноября. В МИД страны призвали ввести санкции против всех причастных к их организации.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского ведомства.
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В министерстве отмечают, что выборы являются частью политики российской власти.
Польша не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах,
– говорится в заявлении.
Проявлением такой политики России является также агрессия Кремля в Азовском море и активная милитаризация Крыма.
"Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с минскими соглашениями", – отметили в МИД Польши.
В министерстве призвали ЕС и других партнеров ужесточить имеющиеся санкции и запретить выдачу виз и заморозить активы лицам, ответственным за организацию незаконных выборов.
Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины проводят "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.
30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах и не отдавать своего голоса ни за одного из кандидатов.