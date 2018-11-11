Псевдовыборы на Донбассе: еще одна страна призывает ЕС к немедленной реакции

Польша решительно осудила проведение пророссийскими боевиками незаконных выборов на оккупированной части Донбасса 11 ноября. В МИД страны призвали ввести санкции против всех причастных к их организации.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского ведомства.

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В министерстве отмечают, что выборы являются частью политики российской власти.

Польша не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах,

– говорится в заявлении.

Проявлением такой политики России является также агрессия Кремля в Азовском море и активная милитаризация Крыма.

"Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с минскими соглашениями", – отметили в МИД Польши.

В министерстве призвали ЕС и других партнеров ужесточить имеющиеся санкции и запретить выдачу виз и заморозить активы лицам, ответственным за организацию незаконных выборов.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины проводят "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах и не отдавать своего голоса ни за одного из кандидатов.