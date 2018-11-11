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      Псевдовыборы на Донбассе: еще одна страна призывает ЕС к немедленной реакции

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      Польша призвала к немедленным санкциям против организаторов псевдовыборов
      Польша призвала к немедленным санкциям против организаторов псевдовыборов / Фото из открытых источников

      Польша решительно осудила проведение пророссийскими боевиками незаконных выборов на оккупированной части Донбасса 11 ноября. В МИД страны призвали ввести санкции против всех причастных к их организации.

      Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского ведомства.

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      В министерстве отмечают, что выборы являются частью политики российской власти.

      Польша не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах,
      – говорится в заявлении.

      Проявлением такой политики России является также агрессия Кремля в Азовском море и активная милитаризация Крыма.

      "Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с минскими соглашениями", – отметили в МИД Польши.

      В министерстве призвали ЕС и других партнеров ужесточить имеющиеся санкции и запретить выдачу виз и заморозить активы лицам, ответственным за организацию незаконных выборов.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины проводят "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      30 октября проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированных территорий не участвовать в псевдовыборах и не отдавать своего голоса ни за одного из кандидатов.

      псевдовыборы на оккупированном донбассе: хроника событий
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      Теги: Новости Польши Новости политики Санкции Евросоюз Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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