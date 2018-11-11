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      Псевдовибори на Донбасі: ще одна країна закликає ЄС до негайної реакції

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      Польща закликала до негайних санкцій проти організаторів псевдовиборів
      Польща закликала до негайних санкцій проти організаторів псевдовиборів / Фото з відкритих джерел

      Польща рішуче засудила проведення проросійськими бойовиками незаконних виборів у окупованій частині Донбасу 11 листопада. У МЗС країни закликали ввести санкції проти усіх причетних до їхньої організації.

      Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті польського відомства.

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      У міністерстві наголошують, що вибори є частиною політики російської влади.

      Польща не визнає жодних дій, що підривають суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах,
      – мовиться у заяві.

      Виявом такої політики Росії є також агресія Кремля в Азовському морі та активна мілітаризація Криму.

      "Вибори підривають зусилля із врегулювання російсько-українського конфлікту та несумісні з мінськими угодами", – наголосили в МЗС Польщі.

      У міністерстві закликали ЄС та інших партнерів посилити наявні санкції та заборонити видачу віз і заморозити активи особам, відповідальним за організацію незаконних виборів.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих територій не брати участі у псевдовиборах і не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.

      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини Польщі Євросоюз Санкції
      Джерело: 24 Канал
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