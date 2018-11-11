Псевдовибори на Донбасі: ще одна країна закликає ЄС до негайної реакції

Польща рішуче засудила проведення проросійськими бойовиками незаконних виборів у окупованій частині Донбасу 11 листопада. У МЗС країни закликали ввести санкції проти усіх причетних до їхньої організації.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті польського відомства.

Дивіться також: Псевдовибори на Донбасі проходять "у кращих традиціях СРСР": промовисті фото

У міністерстві наголошують, що вибори є частиною політики російської влади.

Польща не визнає жодних дій, що підривають суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах,

– мовиться у заяві.

Виявом такої політики Росії є також агресія Кремля в Азовському морі та активна мілітаризація Криму.

"Вибори підривають зусилля із врегулювання російсько-українського конфлікту та несумісні з мінськими угодами", – наголосили в МЗС Польщі.

У міністерстві закликали ЄС та інших партнерів посилити наявні санкції та заборонити видачу віз і заморозити активи особам, відповідальним за організацію незаконних виборів.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.



Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих територій не брати участі у псевдовиборах і не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.

ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ