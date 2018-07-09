Психолог рассказала о скрытой опасности бодипозитива
Психолог Татьяна Годард пояснила, что, кроме того, что бодипозитив является прекрасным движением, для многих людей – это бегство от проблем.
Об этом говорится на сайте диетолога.
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Бодипозитив – это принятие своего тела, не зависимо от веса. Такое движение предполагает отсутствие стресса, самоосуждения, дружбу с собой.
В бодипозитиве есть и крайности – когда у человека не просто лень или отсутствие силы воли, а различные формы расстройств пищевого поведения, усиленные замедленной или тяжелой депрессией. В таких случаях человеку нужна помощь психолога, психотерапевта или диетолога.
Если не обратиться за помощью вовремя, то ситуация сможет осложняться. Ведь ожирение или избыточный вес – это симптомы проблем со здоровьем или психикой. Со временем ожирение может быть причиной для болезней сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, диабета.
"Бодипозитивники" настолько увлекаются собой, что пропускают момент, когда необходимо заняться своим здоровьем. Соответственно такое поведение ничего общего с бодипозитивом не имеет – человек обманывает себя и избегает проблем.
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