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Психолог рассказала о скрытой опасности бодипозитива

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Чем опасен бодипозитив
Чем опасен бодипозитив / leaversmagazine.com

Психолог Татьяна Годард пояснила, что, кроме того, что бодипозитив является прекрасным движением, для многих людей – это бегство от проблем.

Об этом говорится на сайте диетолога.

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Бодипозитив – это принятие своего тела, не зависимо от веса. Такое движение предполагает отсутствие стресса, самоосуждения, дружбу с собой.

В бодипозитиве есть и крайности – когда у человека не просто лень или отсутствие силы воли, а различные формы расстройств пищевого поведения, усиленные замедленной или тяжелой депрессией. В таких случаях человеку нужна помощь психолога, психотерапевта или диетолога.

Если не обратиться за помощью вовремя, то ситуация сможет осложняться. Ведь ожирение или избыточный вес – это симптомы проблем со здоровьем или психикой. Со временем ожирение может быть причиной для болезней сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, диабета.

"Бодипозитивники" настолько увлекаются собой, что пропускают момент, когда необходимо заняться своим здоровьем. Соответственно такое поведение ничего общего с бодипозитивом не имеет – человек обманывает себя и избегает проблем.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Психология Красивое тело Сердечно-сосудистые заболевания Диабет Ожирение
Источник: 24 Канал
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