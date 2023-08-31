Атака аэродрома в Пскове: в сети появились первые спутниковые снимки после взрывов
Источник:"Схемы"
Российский аэродром "Кресты" в Пскове 30 августа атаковали неизвестные летательные аппараты, повлекши пожар и повредив несколько единиц самолетов. Впоследствии в сети появились спутниковые снимки этого аэропорта, где можно увидеть последствия, вызвавшие "хлопок".
На этих снимках можно увидеть, как повредилось несколько самолетов типа Ил-76. Именно они участвовали в перевозке "Шахедов" из Ирана в Россию.
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Спутниковые снимки аэродрома в Пскове
Эти спутниковые снимки, полученные от Planet Labs, показали, что как минимум два самолета типа Ил-76 получили значительные повреждения в ночь с 29 на 30 августа. Тщательный анализ этих снимков дал основания авиаэксперту Анатолию Храпчинскому, комментарий которого спросили журналисты, подтвердить повреждение этих самолетов.
На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего, дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2 – 3 месяцев,
– сказал он.
В непосредственной близости от одного из самолетов видны два красных автомобиля, похожие на пожарные машины. Их, вероятно, оккупанты использовали для тушения пламени.
Последствия "хлопка" на Псковском аэродроме / Фото "Схем"
Псковский аэродром стал местом постоянного базирования самолетов Ил-76. Эти воздушные суда находятся на вооружении 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии русской армии, известной как "Псковская дивизия".
Именно эта дивизия активно участвовала в захвате Бучи на начальных этапах полномасштабного вторжения. Также она причастна к военным преступлениям против наших граждан.
Что известно о хлопке на Псковском аэродроме
- В России несколько регионов испытали серии "атак неизвестных беспилотников" в ночь на 30 августа. Граждане страны-агрессорки, в том числе жители Псковской области, сообщали о громких звуках взрывов и "дронах в воздухе".
- Далее стало известно, что аэродром "Кресты", который служит базой самолетов Ил-76, получил значительные повреждения после атаки. Следует отметить, что именно эти самолеты сыграли решающую роль в транспортировке "Шахедов" из Ирана на территорию России.
- Впоследствии в ГУР МО подтвердили потерю россиянами четырех самолетов Ил-76 на этом аэродроме. Кроме того, сообщалось, что несколько других самолетов и оборудования, размещенных на аэродроме, получили повреждения разной степени.