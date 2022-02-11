Птички летают: еще 90 тонн военной помощи из США приземлились в "Борисполе"

В Украину 11 февраля прибыла очередная партия военной помощи от США. На этот раз привезли еще 90 тонн боеприпасов.

Общий вес военной помощи США уже превысил 1300 тонн. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Птицы летают! Еще 90 тонн боеприпасов США для ВСУ,

– написал Резников.

Что известно о помощи США для Украины

Президент США Джо Байден в конце января утвердил новую военную помощь Украине. Ее сумма достигает 200 миллионов долларов. Пентагон отправляет в Киев боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские снаряды.

С тех пор самолеты с оружием США все прибывают в Украину. Например, 1 февраля привезли 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию, 3 февраля – 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов, 5 февраля – 86 тонн военной помощи.

Аж 2 самолета с помощью прилетели 9 февраля. Резников пошутил, что в аэропорту Борисполь "день открытых дверей".

Партнеры помогают Украине на фоне угрозы нападения Москвы. Таким образом мир демонстрирует свою поддержку. В частности, Великобритания передаст Украине ракеты для борьбы с Черноморским флотом государства-агрессора.

Текст поста Алексея Резникова:

Птицы летают! Еще 90 тонн боеприпасов США для ВСУ прибыли сегодня. Общий вес военной помощи США сегодня превысил 1300 тонн!



Новая партия помощи от США / Фото Алексея Резникова