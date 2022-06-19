Пушечное мясо ничему не учат, – Подоляк о разнице между ВСУ и россиянами
Источник:твитер Михаила Подоляка
Красноречивую разницу между ВСУ и "второй армией мира" мы видим с первых дней полномасштабного вторжения. Войско оккупантов – жестокие убийцы, которые принесли на наши земли только горе и разрушения.
Правда, их жизнь не несет никакой ценности для России. Руководство государства-агрессорки отправляет к нам солдат, совершенно не умеющих воевать.
Интересно знать ВСУ на Запорожье изрядно уничтожили оккупантов: более 30 погибших и 40 раненых
Российские военные – пушечное мясо
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что российские пропагандисты в настоящее время серьезно волнуются. Все потому, что украинские защитники будут учиться за границей перед тем, как отправиться на фронт. Наверное, государству-террористке трудно понять, что для Украины жизнь гражданина является самой высокой ценностью.
Мобилизированные россияне нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть,
– подчеркнул Подоляк.
Потери россиян: последнее
- Потери врага за более чем 110 дней войны – колоссальные. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, в Украине гибнет каждый седьмой россиянин. У украинской стороны этот показатель значительно ниже – каждый 70-й защитник.
- Кроме того, Россия не спешит возвращать домой своих "героев". Так, в рефрижераторах "Укрзалізниці" до сих пор находится 107 мешков с остатками российских солдат. Раньше их было около 300.
- Известно, что среди погибших кафиров больше дагестанцев и бурят. Такой вывод сделали после анализа данных 3798 российских военных.
- Россияне готовы умирать за Путина целыми семьями . В русском Зеленгорске похоронили 53-летнего Юрия Ивановича Горбаренко, которому не сиделось дома. Более того, в Украине уже воевал его сын Александр. Правда, последний получил ранение.
- ВСУ нанесли врагам значительные потери возле Славянска в Донецкой области . Там захватчики пытались вести разведку боем. Большое количество российских сил было зафиксировано в районе Краснополья. Однако в направлении продолжаются тяжелые бои, враг применяет минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.
- Украинским защитникам удалось уничтожить пункт управления российских кафиров в Харьковской области. Погиб весь личный состав кафиров – более 40 человек. Это военные 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (Воронеж).
- Только за 72 часа нашим искусным защитникам и защитницам удалось уничтожить как минимум 7 вражеских складов . Они сделали это высокоточными ударами. Известно, что там были очень большие запасы боеприпасов, кое-где еще с 2014 – 2015 годов. В частности, на складе в оккупированном Хрустальном была как минимум 1 тонна боеприпасов.
- Россия теряет катастрофически многие военные в Украине. По мнению западных аналитиков, существенные проблемы кафиров на поле боя связаны именно с кадровой нехваткой.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 19 июня ВСУ ликвидировали уже 33 600 захватчиков . Цифра приблизительна, ведь подсчитать уничтоженных оккупантов и их технику в зоне ведения активных боевых действий невозможно.
Авиация атаковала скопление техники и состав боеприпасов кафиров: смотрите видео