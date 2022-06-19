Пушечное мясо ничему не учат, – Подоляк о разнице между ВСУ и россиянами

Красноречивую разницу между ВСУ и "второй армией мира" мы видим с первых дней полномасштабного вторжения. Войско оккупантов – жестокие убийцы, которые принесли на наши земли только горе и разрушения.

Правда, их жизнь не несет никакой ценности для России. Руководство государства-агрессорки отправляет к нам солдат, совершенно не умеющих воевать.

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Российские военные – пушечное мясо

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что российские пропагандисты в настоящее время серьезно волнуются. Все потому, что украинские защитники будут учиться за границей перед тем, как отправиться на фронт. Наверное, государству-террористке трудно понять, что для Украины жизнь гражданина является самой высокой ценностью.

Мобилизированные россияне нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом на смерть,

– подчеркнул Подоляк.

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