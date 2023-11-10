В Украину прибыли пусковые установки для ЗРК NASAMS от Литвы
Источник:Минобороны Литвы
Украина получила пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам NASAMS от Литвы. Они дополнят и расширят оперативные возможности систем NASAMS, переданных Норвегией и США.
Соответствующую информацию 10 ноября сообщили в Минобороны Литвы. Вместе с установками в Украине отправили транспорт для экипажа.
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Что известно о пусковых установках от Литвы
Пусковые установки NASAMS, которые приобрела Литва, будут интегрированы в подразделения управления огнем ВСУ, тем самым дополняя и расширяя оперативные возможности систем NASAMS, переданных Норвегией и США,
– заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
В ведомстве отметили, что Литва в июне подписала контракт с норвежской компанией Kongsberg для закупки пусковых установок. NASAMS, переданных Украине. Перед их передачей украинские военные прошли комплексную подготовку в Норвегии, включая курсы водителей и курсы по ремонту.
Кроме пусковых установок к ЗРК NASAMS, Литва передала Украине:
- транспортные средства, необходимые экипажам ЗРК;
- дополнительное оборудование для систем запуска ракет NASAMS и центров управления огнем.
В министерстве отметили, что помощь Украине оказали Вооруженные силы Литвы. Там добавили, что общая стоимость военной помощи от Литвы в Украине составляет уже ориентировочно 0,5 миллиарда евро.
В Минобороны заявили о передаче двух установок
Литва передала Украине две пусковые установки в зенитно-ракетные системы NASAMS,
– заявил глава Минобороны Украины.
По словам Рустема Умерова, ЗРК NASAMS уже на боевом дежурстве у наших военных. Он поблагодарил министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, который находится с визитом в Киеве.
Посетили с моим коллегой пункт управления дивизиона Воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины,
– добавил Умеров.
Также заверил, что пригласил оборонные компании Литвы совместно производить вооружение и боеприпасы в Украине.
Умеров и министр обороны Литвы в Украине / Фото Минобороны Украины
Украина получила дополнительные системы NASAMS
- В начале ноября Украина получила от партнеров дополнительные системы NASAMS. Владимир Зеленский заявил, что это своевременное усиление нашей ПВО к зиме.
- Президент не сказал, сколько установок и от каких стран поступило. Несмотря на это, известно, что системы NASAMS вооруженным силам Украины передавали по меньшей мере США, Литва, Норвегия и Испания.
- Кстати, NASAMS – это одна из самых продаваемых систем ПВО в мире на протяжении последних лет. Именно эти комплексы защищают Белый дом. Максимальная дальность поражения ЗРК – 25 – 50 километров, максимальная высота поражения – 15 – 25 километров. Максимальная скорость выпущенной из комплекса ракеты 4 900 километров в час.