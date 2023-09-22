Уклонение от мобилизации за 8,5 тысяч долларов: на Львовщине на взятке задержали чиновницу ТЦК

Во Львовской области чиновницу одного из военкоматов подозревают во взяточничестве. Она способствовала уклонению военнообязанных от мобилизации.

По предварительной информации, правоохранительные органы задержали сотрудницу одного из районных территориальных центров комплектования по подозрению в получении неправомерной выгоды за помощь в решении вопросов уклонение от призыва во время мобилизации.

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Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на дело и осудил какие-либо коррупционные действия. В ТЦК заявили, что будут способствовать расследованию.

Мы осуждаем какие-либо неправомерные действия военнослужащих территориальных центров комплектования, таким не место в нашей структуре. Всесторонне будем способствовать проведению расследования с целью очищения структуры территориальных центров. Коррупцию, ни в одном ее проявлении, толеровать никто не будет,

– говорится в сообщении.

Как сообщает ZAXID.NET, говорится об офицере отдела Львовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Пустомытах. В то же время правоохранители пока не разглашают, в каком ТЦК поймали взяточницу.

Журналисты ZAXID.NET пишут, что чиновницу задержали при передаче денег на одной из автозаправок.

По данным издания, сотрудницу военкомата задержали на взятке 21 сентября оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции. Сообщается, что она получила 17 тысяч долларов взятки.

Как рассказали в департаменте стратегических расследований Нацполиции, 21 сентября задержан офицер отделения рекрутинга одного из районных ТЦК на Львовщине. Она получила 17 тысяч долларов взятки за решение вопроса о снятии двух лиц призывного возраста с военного учета (по 8500 долларов за каждого),

– говорится в сообщении.

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