Пустота и потеря, – генсек ООН поделился впечатлениями от визита на Киевщину

В Киев прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. Он посетил освобожденную от российских оккупантов Бородянку и увидел масштабы разрушений, которые нанесла Киевщине Россия.

Также генсек ООН встретился с президентом Владимиром Зеленским. Гутерреш во время совместного брифинга поделился впечатлениями после визита в разрушенный захватчиками город, сообщает 24 канал.

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Генсек ООН увидел ужасы, которые принесли в Украину оккупанты

Гутерреш отметил, что Украина находится в эпицентре ужасных страданий и боли.

Я сегодня почувствовал это лично, находясь в окрестностях Киева. Пустота и утрата, массивные разрушения, неприемлемые нарушения прав человека и законов ведения войны,

– отметил генсек ООН.

Он добавил, что для того, чтобы обеспечить подотчетность, крайне важно проведение работы Международным уголовным судом и другими механизмами ООН.

"Позиция ООН четкая, как я заявлял об этом в Москве, – российское вторжение в Украину является нарушением ее территориальной целостности и устава ООН. Я здесь для того, чтобы сфокусироваться на опциях, которые может использовать ООН для усиления поддержки украинских граждан, спасения жизней, минимизации страданий и помощи в поиске пути к миру", – заявил Гутерреш.

Генсек ООН подытожил, что он хочет, чтобы украинцы знали, что мир слышит их и видит, а также знает об их стойкости и несокрушимости.

Обстрел Киева во время визита генсека ООН: коротко

Российские оккупанты во время визита Гутерреша, вечером 28 апреля, обстреляли Киев.

Вражеская ракета частично разрушила 25-этажку в Шевченковском районе Киева.

Пока известно о 10 пострадавших, однако спасатели пока уточняют эту информацию, то есть травмированных может быть еще больше.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обратил внимание на цинизм захватчиков – еще 26 апреля генсек ООН сидел за длинным столом в Кремле, а через 2 дня взрывы прогремели в километре от него.

Зеленский заявил, что этот обстрел многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. Российское руководство пытается унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. Поэтому эта ситуация требует ответной мощной реакции.

В свою очередь, Гутерреш заявил, что его шокировала бомбардировка Киева во время его визита.

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