Путешествия по Украине: невероятный Крым, в который стоит поехать после деоккупации

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о живописных уголках каждого региона нашей страны. Вашему вниманию – самые интересные места украинского Крыма, которые обязательно стоит посетить.

Автономная республика Крым уже 5-й год подряд временно оккупирована Россией. Несмотря на то, что Украина потеряла контроль над полуостровом, Крым все равно остается украинским.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Предлагаем вашему вниманию топ-7 интересных и небанальных мест Крыма, которые обязательно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Из соображений безопасности советуем посещать Крымский полуостров, когда он окончательно вернется под контроль украинской власти. Законодательство Украины запрещает въезжать на территорию временно оккупированного полуострова с территории России. С территории материковой Украины в Крым можно попасть через специально оборудованные пункты въезда и выезда с территории Херсонской области.

Крым: какие места стоит посетить

Симферополь

Симферополь является крупнейшим городом и фактически столицей полуострова.

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Многовековую историю столицы Крыма можно узнать через Неаполь Скифский, расположенный на территории города. Там в III веке до н.э. возникло первое античное поселение.

На сегодняшний день здесь сохранились руины древней крепости, а рядом расположен музейный павильон, где можно рассмотреть найденные в этой местности артефакты.

Руины крепости на территории комлекса "Неаполь Скифский" в Крыму / Wikimedia Commons

Надолго задерживаться в столице не стоит, ведь Крым поражает прежде всего своей неповторимой природой и невероятными историческими достопримечательностями.

"Малый Иерусалим"

Такое необычное название имеет пешеходный экскурсионный маршрут в Евпатории. Он охватывает храмы сразу восьми конфессий, которые до аннексии Крыма Россией не одно столетие мирно сосуществовали на территории современного города.

В течение прогулки по этому маршруту, что пролегает по Старому городу Евпатории, можно посетить Мечеть Джума Джами, Турецкие бани XVI века, Армянскую и Свято-Николаевскую церковь, комплекс Текие Дервишей, Гезлевские ворота Дровяного базара, Караимские кенасы, синагогу Егия-Капа и другое.

Мечеть Джума Джами в Евпатории

Херсонес Таврический

Если вы добрались до Севастополя, то грех будет не посетить руины уникального древнегреческого города-государства Херсонеса Таврического, которые до сих пор сохранились на территории Крыма.

Во время раскопок в начале 19 века Херсонес получил еще одновполне заслуженное название – "Русские Помпеи", ведь из-под многовековых наслоений начали "всплывать" целые улицы, площади и храмы древнего города.

В 2013-м Херсонес Таврический был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Руины Херсонеса / Getty images

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Мыс Фиолент

Если судьба вас уже забросила в Севастополь, не теряйте много времени в городе, поезжайте увидеть невероятной красоты морские пейзажи – например, мыс Фиолент.

Его недаром считают одним из самых красивых мест во всем Крыму – кристально чистое море и мощные горы делают этот вид сказочно незабываемым.

Одной из визитных карточек самого мыса Фиолент является скала Святого Явления. По легенде, именно на этой скале рыбаки нашли икону своего спасителя Святого Георгия. Более 100 лет назад на ней установили крест в честь тысячелетия со времени основания на мысе Свято-Георгиевского монастыря.

Мыс Фиолент в Крыму

Ласточкино гнездо

Одним из самых узнаваемых зданий Крыма является замок "Ласточкино гнездо", расположенный на 40-метровой скале Ай-Тодорского мыса в поселке Гаспра недалеко от Ялты.

В конце 19 века на здании современного "Ласточкиного гнезда" возвели деревянный дом. Современный вид замок получил благодаря немецкому барону Штейнгелю, которому нравилось отдыхать в Крыму.

Уже в 1912 году на небольшой площадке на скале появился оригинальный готический замок, который мы называем "Ласточкино гнездо".

Замок "Ласточкино гнездо"

Летом 2017 года оккупационные власти Крыма начали проводить раскопки и инженерные работы неподалеку от замка, а само здание якобы закрыли на реставрацию.

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Пешеходный маршрут с Малого Маяка в Утес

Оказавшись на южном берегу Крыма, позвольте себе вполне насладиться незабываемыми видами, а лучшие для этого пешие прогулки.

Например, из поселка Малый Маяк недалеко от Алушты можно устроить горный спуск к санаторному комплексу "Утес".

В Утесе не пожалеете, если побываете на мысе Плака, откуда открывается красивый вид на набережную. В поселке также расположен дворец княгини Гагариной, на территории которого сейчас расположен санаторий.

С Малого маяка также начинается тропа Талми-Богаз на уединенную скалу Парагильмен.

Вид на мыс Плака

Ай-Петри

Эта гора, высотой 1234 метра, по праву считается одной из самых живописных вершин Крымских гор. Она расположена между Алупкой и поселком Кореиз. Тем, кому не слишком комфортно покорять горные вершины пешком, пригодится канатная дорога Мисхор – Ай-Петри.

Длина маршрута – примерно 3,5 километра, и примерно за 20 минут, любуясь прекрасными видами Крымских гор, можно добраться на станцию "Ай-Петри", которая расположена на высоте около 1152 метров над уровнем моря.

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри в Крыму / Getty images

На южном склоне горы расположен самый высокий в Украине водопад Учан-Су. Он ниспадает с высоты 390 метров, а протяженность самого природного чуда – почти 100 метров.

По дороге из Ялты на Ай-Петри можно остановиться на скале со смотровой площадкой под названием Орлиный залет, откуда открывается фантастическая панорама на сам водопад.

Самый высокий водопад Украины Учан-Су