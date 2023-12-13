Разговор своего идеального "я" с реальным: о чем Путин будет говорить на пресс-конференции
Владимир Путин пообщается с российской прессой и народом 14 декабря. Традиционно монолог-речь продлится минимум час, где российский президент будет рассказывать очередные фантастические истории о правильности своих действий.
Впрочем, главе Кремля лучше этого не делать. Словоблудие изрядно утомило россиян и не поможет поощрить голосователей. Такими мыслями с 24 Каналом поделился российский политолог и оппозиционер Аббас Галлямов.
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Даже сторонники путинского режима ждут каких-то действий, потому что за время правления слышали только разговоры. В то же время Путину важно убеждать не только людей, но самого себя, в том, что он все делает правильно.
У него внутри суетятся сомнения, он их давит. Пресс-конференция или публичные диалоги направлены не только на аудиторию, это также разговор своего идеального "я" с реальным,
– заметил российский политолог.
Владимир Путин может отодвинуть тему "СВО" в "глухой уголок", поскольку нечем похвастаться. Предположим, кремлевский глава сосредоточит внимание на темах, связанных с жизнью в России.
Что россияне хотят спросить у Путина
Несколько недель назад российская исследовательская организация "Левада-Центр" провела опрос и узнала, что россияне спросили бы у Путина на "прямой линии" 14 декабря. Лидировала тема "СВО", более 21% респондентов хотят спросить у Путина о ее завершениях и результатах. Только 8% беспокоят проблемы экономики, благосостояния, ЖКХ и зарплаты.Заметьте! 8 декабря российский руководитель Владимир Путин объявил, что снова планирует баллотироваться на президентских "выборах" в России в 2024 году.
Однако такие исследования не стали публиковать на официальных ресурсах России. Там наоборот ссылаются, что российский народ, прежде всего, беспокоят вопросы пенсий, комфорта жизни и обеспечений от государства.
Они явно перебирают повестку и пытаются изобразить, что тема "СВО" людям не интересна, а их, наоборот, интересует собственная жизнь. Первоначальный замысел на пресс-конференции таков: говорить о жизни страны, а "СВО" всего лишь один из аспектов существования государства,
– подчеркнул Аббас Галлямов.
В России дискуссии по "СВО"
Российский оппозиционер подчеркнул, что в окружении Путина ведутся споры по поводу упоминаний о "СВО" во время пресс-конференции:
- одни хотят совсем не освещать войну в Украине;
- другие наоборот считают, что это тема "номер один", а все, что мешает так называемой "спецоперации", должно быть выброшено на помойку.
Также происходит борьба внутри Путина – спор между рациональным и эмоциональным.
С рациональной стороны, российскому президенту политологи рассказывают, что люди устали от "СВО" и тем более нет никаких успехов в Украине, поэтому не стоит поднимать тему на повестку дня.
"Чесать язык" о демилитаризации и денацификации – не сработает, это вызовет возмущение. Люди ждут конкретики, а не пустых разговоров,
– отметил Галлямов.
С эмоциональной стороны российский президент ненавидит Украину и ее руководство. Владимир Путин считает, что не может предать российских солдат, проливающих кровь на фронте и отодвинуть "СВО" на периферию, по совету политтехнологов.
"Прямая линия" с Путиным: что известно
- "Прямую линию" и пресс-конференцию анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Путин пообщается с прессой и россиянами 14 декабря.
- Аналитики ISW считают, что во время "диалога с народом" россияне больше всего заинтересованы в обсуждении результатов войны в Украине. Также "прямая линия", вероятно, будет служить как начало президентской кампании 2024 года.
- Впрочем, если все-таки во время пресс-конференции прозвучит вопрос о войне против Украины, ответ Путина будет банальным. Он скажет только, что боевые действия закончатся, когда якобы "Россия выполнит все цели" или "победит".
- Выборы президента России будут проходить не 17 марта 2024, как было запланировано ранее. В России сообщили, что выборы продлятся три дня – с 15 по 17 марта.