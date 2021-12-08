Путин и Байден договорились о еще одном разговоре, – Кремль

8 декабря 2021 , 14:59
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Источник:

"РИА Новости"

Джо Байден и Владимир Путин 7 декабря провели переговоры в формате защищенной видеосвязи. В Кремле заявили, что президенты США и России договорились о еще одном разговоре.

О том, что лидеры государств намерены в скором времени еще раз пообщаться, сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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Байден и Путин проведут еще один разговор

Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз,
– отметил Песков.

Сроки новых переговоров России и США по итогам общения Владимира Путина и Джо Байдена пока не определили.

Напомним, 9 декабря американский лидер позвонит Владимиру Зеленскому.

Итоги разговора Байдена и Путина

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Автор: Наталія Пристанська