Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что каждая такая ракета может быть носителем ядерного заряда. Именно поэтому кремлевский диктатор так и боится этого оружия. Однако на вооружении США есть и другие виды Tomahawk – менее опасные.

Почему в России боятся Tomahawk?

Роман Свитан заметил, что, в зависимости от вида, Tomahawk могут наносить различные серьезные убытки России. Кроме того, эту ракету довольно сложно перехватить и уничтожить.

Путин прекрасно понимает, если из сотни ракет россиянам удастся сбить половину, то они устроят фурор в России. Для диктатора это серьезные проблемы,

– сказал он.

С территории Украины есть возможность достать до основных вражеских военных объектов на Урале.

По словам военного эксперта, Путин прекрасно понимаю, если наше государство получит несколько сотен Tomahawk, то на российской экономике можно ставить крест. Если же Украина получит несколько десятков таких ракет, то большинство военных заводов будет повреждено.

Возможно, их не удастся полностью вывести из строя, но из-за повреждения, российская военная машина начнет спотыкаться. А для него (Путина – 24 Канал) это почти то же, что смерть,

– отметил Роман Свитан.

Он предположил, что Путин чувствует угрозу, что США очень вероятно могут передать Украине Tomahawk. По мнению военного эксперта, это может произойти перед встречей Трампа с Си Цзиньпином во время форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в течение 31 октября – 1 ноября 2025 года.

Что известно о предоставлении Украине Tomahawk?