Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що кожна така ракета може бути носієм ядерного заряду. Саме тому кремлівський диктатор так і боїться цієї зброї. Однак на озброєнні США є й інші види Tomahawk – менш небезпечні.

Чому у Росії бояться Tomahawk?

Роман Світан зауважив, що, залежно від виду, Tomahawk можуть завдавати різних серйозних збитків Росії. Крім того, цю ракету доволі складно перехопити й знищити.

Путін прекрасно розуміє, якщо із сотні ракет росіянам вдасться збити половину, то вони влаштують фурор у Росії. Для диктатора це серйозні проблеми,

– сказав він.

З території України є можливість дістати до основних ворожих військових об'єктів на Уралі.

За словами військового експерта, Путін прекрасно розумію, якщо наша держава отримає кілька сотень Tomahawk, то на російській економіці можна ставити хрест. Якщо ж Україна отримає кілька десятків таких ракет, то більшість військових заводів буде пошкоджено.

Можливо, їх не вдасться повністю вивести з ладу, але через пошкодження, російська військова машина почне спотикатися. А для нього (Путіна – 24 Канал) це майже те саме, що смерть,

– зауважив Роман Світан.

Він припустив, що Путін відчуває загрозу, що США дуже ймовірно можуть передати Україні Tomahawk. На думку військового експерта, це може відбутись перед зустріччю Трампа із Сі Цзіньпіном під час форуму Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва у Південній Кореї протягом 31 жовтня – 1 листопада 2025 року.

Що відомо про надання Україні Tomahawk?