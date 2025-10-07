Могут устроить фурор в России: Свитан объяснил страх Путина перед ракетами Tomahawk
- Украина стремится получить ракеты Tomahawk от США, что вызывает беспокойство у Владимира Путина из-за возможных мощных атак.
- Ракеты Tomahawk, даже в небольших количествах, могут нанести значительный ущерб российской экономике и военной инфраструктуре, что является серьезной угрозой для Путина.
Украина стремится получить ракеты Tomahawk от Соединенных Штатов Америки. В США окончательно не ответили на это, однако Дональд Трамп недавно отметил, что определенное решение по этому поводу почти принято. Владимир Путин угрожает ухудшением отношений России с США, если американцы передадут Украине Tomahawk.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что каждая такая ракета может быть носителем ядерного заряда. Именно поэтому кремлевский диктатор так и боится этого оружия. Однако на вооружении США есть и другие виды Tomahawk – менее опасные.
К теме Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина
Почему в России боятся Tomahawk?
Роман Свитан заметил, что, в зависимости от вида, Tomahawk могут наносить различные серьезные убытки России. Кроме того, эту ракету довольно сложно перехватить и уничтожить.
Путин прекрасно понимает, если из сотни ракет россиянам удастся сбить половину, то они устроят фурор в России. Для диктатора это серьезные проблемы,
– сказал он.
С территории Украины есть возможность достать до основных вражеских военных объектов на Урале.
По словам военного эксперта, Путин прекрасно понимаю, если наше государство получит несколько сотен Tomahawk, то на российской экономике можно ставить крест. Если же Украина получит несколько десятков таких ракет, то большинство военных заводов будет повреждено.
Возможно, их не удастся полностью вывести из строя, но из-за повреждения, российская военная машина начнет спотыкаться. А для него (Путина – 24 Канал) это почти то же, что смерть,
– отметил Роман Свитан.
Он предположил, что Путин чувствует угрозу, что США очень вероятно могут передать Украине Tomahawk. По мнению военного эксперта, это может произойти перед встречей Трампа с Си Цзиньпином во время форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в течение 31 октября – 1 ноября 2025 года.
Что известно о предоставлении Украине Tomahawk?
Украина подала запрос Соединенным Штатами Америки на получение ракет Tomahawk. Это подтвердил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Спецпредставителя США Кит Келлог отметил, что Tomahawk могут серьезно повлиять на ход российско-украинской войны. Однако он точно не знает, получит ли Украина это оружие, ведь окончательное решение за Дональдом Трампом.
Трамп 6 октября 2025 года заявил, что почти принял решение о передаче Украине Tomahawk. Однако американский лидер стремится узнать, для каких целей наше государство будет использовать это оружие.