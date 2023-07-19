Путин боится ехать на саммит БРИКС: в сети остроумно отреагировали

Владимир Путин так испугался ареста, что не отправится на саммит БРИКС. Вместо "бункерного деда" туда поедет Сергей Лавров. Соцсети не могли оставить такое событие без внимания.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже подтвердил, что Путин примет участие в саммите в формате "онлайн". Очевидно, в ЮАР вздохнули с облегчением. Тем временем украинские мемотворцы изрядно активизировались.

Обратите внимание Испугался ордера: Путин таки не посетит саммит БРИКС в Южной Африке

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Еще весной 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Это значит, что если бы "бункерный дед" решил выйти из бункера и припереться на саммит, его бы там взяли "под белые ручонки". В ЮАР даже открыто заявляли, что будут не очень рады его видеть. Что ж, похоже, скоро бункерный сможет чувствовать себя в безопасности только в своем бункере.

Украинцы уже остроумно отреагировали на испуг Путина и, как всегда, ответили мемами.

Как украинцы шутят по поводу испуга Путина

"Бункерного деда" замуровали украинцы.



Путина "замуровали" / @banderivez

"Бункерный дед" изрядно испугался того, что его арестуют. Что ж, этого и следовало ожидать.

А вот – и настоящая причина, почему Путин остается дома.

Не обойдется теперь без кардинальных изменений.



Однако своего ареста Путин еще дождется / Скриншот из сети



А сколько было разговоров / Скриншот по сети

Сколько бы Путин ни скрывался и ни убегал, ему придется ответить за все свои преступления.