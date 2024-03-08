"Землю не отдаем, а закапываем в нее": Данилов проанонсировал продолжение "самолетопада"

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского радио ответил, продолжится ли самолетопад. Также он рассказал о ситуации в обоих украинских морях – Черном и Азовском.

Ранее о ситуации в море рассказывала Наталья Гуменюк. Она подчеркнула: хотя наше государство и имеет значительные достижения в Черном море, все же следует быть готовым к потенциальному десанту россиян.

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Для оккупанта лютым станет не только февраль

Поверьте, самолеты и дальше будут падать, и с не меньшей интенсивностью. Они все обязательно будут "посажены" в нашу землю, ведь мы землю не отдаем, а только в нее закапываем. Мы точно закопаем всех оккупантов, которые вторглись к нам, и все, что пришло сюда, будет или в нашей земле, или на металлоломе,

– высказался Данилов.

Он объяснил, что "самолетопад" стал возможным благодаря нашим партнерам. Впрочем, об определенных вещах нельзя рассказывать.

На воде захватчиков также ждут сюрпризы. Там будет продолжаться уничтожение российских военных машин.

"Задача довольно простая: ни одна железка под российским флагом на территории Черного и Азовского морей не будет существовать. Мы будем уничтожать все, что будет двигаться в пределах наших территориальных вод. Мы не допустим, чтобы они здесь были", – подчеркнул секретарь СНБО.

Путина ждут сюрпризы, заверил спикер. Для украинцев они будут приятными.

Украина не отдает свое. И отвоевывает захваченное