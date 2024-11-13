Сможет ли Путин обмануть Трампа: политтехнолог предположил действия диктатора

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину не нужно подписание соглашений о прекращении огня, окончании войны с Украиной. Ведь он может управлять только Россией, которая воюет.

Поэтому Путин будет обманывать Дональда Трампа, надеясь, что США не будут вооружать Украину, оккупанты успеют захватить как можно больше украинских территорий. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Читайте также Америка шокирована․ Кому Трамп отдает ключевые должности в США и как они относятся к Украине

Трамп быстро заметит обман

Михаил Шейтельман отметил, что Путин может быть президентом только страны, которая ведет войну. Особенно если после прекращения огня санкции против России сохранятся, кремлевскому диктатору уже нечем будет оправдывать разрушенную экономику России. Для Путина война – это жизнеобеспечение, поэтому он не заинтересован в ее завершении.

У меня огромные сомнения, что он согласится что-то подписывать. Мне кажется, он будет обманывать Трампа, надеясь, что США прекратят нас вооружать, он спокойно может получать новые достижения на фронте. Или убивать украинцев в тылу, потому что мы не будем получать ракеты Patriot. Это большой риск. Но Трамп быстро это заметит,

– предположил он.

К слову, политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный предположил, что "мирный план" Дональда Трампа не устроит ни Украину, ни российского диктатора Владимира Путина. Так называемые "черные сценарии" по Украине, которые сейчас печатают в иностранной прессе – это один из элементов давления на Украину и изучения мнения в Штатах. По его мнению, это не планы Трампа.