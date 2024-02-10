Неадекватность Путина показали всему миру за российские деньги, – политолог о новом интервью

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Интервью стало прекрасной волонтерской работой в пользу Украины.

На информационную спецоперацию Служба безопасности не потратила ни одной копейки. Таким мнением с 24 Каналом поделился блогер и политолог Сергей Запорожский, подчеркнув, что все произошло за деньги российского бюджета.

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"Это невероятный информационный успех Украины, потому что неадекватность Путина показали всему миру за российские средства и благодаря Карлсону. Глава Кремля сообщил всем, что отрицает существование Украины, что ее будто создали австро-венгры, что хочет уничтожить Киев", – сказал блогер.

Это то, что услышали люди на Западе, которые, вероятно, чего-то до сих пор не понимали, не слышали и в чем-то сомневались. Если в ближайшие дни Конгресс США согласует военную помощь Украине, в этом будет немалый вклад интервью Карлсона с Путиным.

Бред о НАТО

С одной стороны, российский президент заявил, что НАТО 5 раз обмануло Россию, потому что обещало "не расширяться". С другой – Путин сказал, что, когда он просил расширить Альянс и взять в состав Москву, им отказали. Теоретически Россия могла бы войти в НАТО, но для этого нужны соблюдать определенные условия:

правил демократической страны. Господство закона, власть, которая меняется, свободные СМИ и прочее;

стандартов Североатлантического альянса. Российская армия вряд ли готова меняться, а путинский режим проводить честные выборы.

Они постоянно пытаются "передернуть карты" и рассказывают, что "мы хотели в НАТО, а нам сказали: "Встаньте в очередь за Албанией"". А почему нет? Чем вы лучше Албании? Не понятно. Нужно дальше наблюдать за риторикой Карлсона. Приехав, он понял, что Путин "х**ло", что это бред сивой кобылы,

– резюмировал Запорожский.

Чушь об Украине

Владимир Путин противоречил самому себе: начал говорить об истории Украины с 862 года, потом утверждал, что ее создали Иосиф Сталин и австро-венгры, название придумали поляки, а территорию нашего государства придумал Владимир Ленин в 20 веке.

Путин объявил весь левый берег Днепра "исторически российскими территориями".

Также кремлевский глава оправдал действия нацистов, заявив, что несговорчивость поляков относительно принадлежности Гданьска заставила Адольфа Гитлера начать войну с Польши в 1939 году. Будто бы эта часть была отдана Польше и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер просил поляков отдать мирно – они отказались.

Он абсолютно сделал "по Фрейду" ассоциацию со своей "скрепной" бандой, которая пыталась добровольно получить от Украины одобрение о предоставлении Крыма и Донбасса и тогда вроде бы не будет войны,

– отметил Сергей Запорожский.

Что еще Путин заявил во время интервью с Карлсоном