Какова цель приезда Путина к Лукашенко: военный эксперт о том, будет ли наступление из Беларуси
В понедельник, 19 декабря, Путин вместе с Шойгу посетят Беларусь, где встретятся с Лукашенко и Хрениным. Это происходит на фоне того, что в Беларуси внезапно начали проверять боеготовность войск.
Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Ранее сообщалось о том, для чего Путин уезжает в Беларусь.
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В Беларуси постоянно что-то происходит
Катков рассказал, что хотелось бы от встречи 2 диктаторов недалеко от границы с Украиной ждать "хлопок". Конечно, вероятность того, что на севере снова откроется белорусский фронт, не нулевая. Однако там с весны постоянно проходят проверки боеготовности войск, внезапные или плановые учения.
Все же в Генштабе уже заявили, и это определенный маркер,
– отметил военный эксперт.
Катков предположил, возможно ли наступление из Беларуси: смотрите видео
Ударной группировки в Беларуси нет
Он продолжил, что в настоящее время в Беларуси нет ударной группировки. Там нет штурмовиков, истребителей, вертолетов, чтобы можно было говорить о серьезной подготовке к наступлению. Кроме того, нет подготовки наземной инфраструктуры, которую заметили бы в частности самолеты НАТО, работающие на границе Беларуси.
"Сейчас на территории Беларуси находятся 11,5 тысячи военных России, а Лукашенко планировал разместить 25 тысяч. Впрочем, это опять же не означает нелогические действия Кремля, потому что она принимается с политической, а не военной точки зрения. Некоторые факторы могут быть рассмотрены, как причина, а почему бы не отправить людей на убийство», – заметил главный редактор Defence Express.
Встреча Путина с Лукашенко: что известно
- Российский диктатор собирается к своему белорусскому коллеге. В Минске Владимира Путина вместе с делегацией ждут 19 декабря.
- Лукашенко до сих пор маневрирует между немилостью Путина и вступлением в войну. Россия пытается создать возможности нападения на Беларусь, несмотря на сопротивление ее властных кругов и населения.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о проверке боеспособности своих войск. Поэтому снова активизировали разговоры об угрозе вероятного наступления на Украину с Севера.