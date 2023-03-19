Ордер на арест очень сильно ударил по Путину: он становится катастрофой для российского режима

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Сам факт публикации этого ордера оказал колоссальное влияние на российского диктатора.

Так, выдача МКС ордера на арест Путина является прецедентом, ведь в первый раз это касается лидера ядерного государства. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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В чем важность выдачи ордера МКС

Механизмов и инструментов привлечения главы Кремля к ответственности пока фактически не существует. Их нужно будет отрабатывать в процессе этого дела. Однако эта история является очень важной с политической и символической точки зрения.

Факт выдачи этого ордера многое изменит. В частности, относительно восприятия России и Путина, а также реакции других стран на процессы, которые сейчас происходят и связаны со страной-агрессором.

Как он повлиял на самого Путина и режим

Рейтерович заметил, существует вероятность, что российский диктатор может быть привлечен к ответственности. Так, это может произойти по 2 сценариям:

по меньшей мере, в России меняется режим и новое руководство готово выдать Путина;

революция в стране-агрессоре.

Пока эти сценарии выглядят не совсем реальными. При этом сам факт публикации ордера и предоставленная аргументация уже нанесли колоссальный ущерб России и непосредственно Путину. Это только начало,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, это не последнее решение касательно кремлевского диктатора и его окружения. Все остальные заявления, которые будут делаться в этом контексте, будут "подтачивать" российский режим и будут делать его слабее.

Кроме того, выдача ордера МКС внесла свой вклад в разрушение образа Путина и его "второй армии мира". Это сильно ударило морально по российскому диктатору.

Рейтерович об ордере на арест на Путина: смотрите видео

Почему ордер сразу на Путина, а не его приспешников

Важно, что МКС выдал ордер непосредственно на российского диктатора. Причиной является то, что суд нашел достаточно доказательств для этого и опирался на множество фактов, когда выносил решения, в частности:

указы Путина о депортации украинцев и детей, которые можно найти на сайте президента России;

во время встречи с уполномоченной президента России по делам ребенка Марией Львовой-Беловой Путин фактически подтвердил, что помог ей воровать украинских детей.

Суд принял такое решение по совокупности доказательств, которые являются публичными и их можно найти на сайте президента России. Это катастрофа для российского режима, потому что они потеряли в определенной степени бдительность,

– сказал политолог.

Так, с 2014 года россияне придумывали множество "их там нет". А теперь стали называть вещи своими именами. Поэтому суд имеет колоссальную доказательную базу, которая позволяет ему именно так квалифицировать эти преступления и выносить соответствующие предписания.

Ордер на арест Путина: главное