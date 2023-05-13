Доехать до Гааги не суждено, – Фейгин спрогнозировал, как завершится жизнь Путина
Кремлевский диктатор Владимир Путин является военным преступником, которого ждет суд в Гааге. Он должен ответить за геноцидную войну против Украины.
Однако, вероятнее всего, ему не суждено доехать до Гааги. Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Превратится в дедушку
По словам Фейгина, даже если власти изменятся, Путина проще убить. "Конец в воду, как говорится, он слишком много знал", – заметил правозащитник.
Следовательно, диктатора может ждать что-то между вариантами:
- естественной смерти – может быть, скорой;
- насильственной смерти – возможно, медленной.
"Понимаете, он же стареет. Он на восьмом десятке. Он совсем не тот сокол", – акцентирует Фейгин.
Безусловно, известно и о двойниках, пластических операциях так далее. Но мы визуально имеем дело с совсем другим человеком. Он меняется на глазах, конечно, не в лучшую сторону. Он не стареет хорошо, постоянно что-то с собой делает. Это лишнее доказательство его беспомощности и непрочности.
Может ли такой человек на суде выступать: "Да, вы меня можете казнить. Но я идеологический человек, я готов выпить это все до конца. Хочу красиво умереть". Я не верю в такое,
– считает правозащитник.
Стоит Путину потерять скипетр, добавляет Фейгин, он превратится в обычного дедушку. Того, о котором волал Евгений Пригожин.
"Где этот тонкий шаг от момента вседержителя, наводящего ужас, к ветерану дома пенсионеров? Где трансформация этого состояния? По его возрасту и положению – это комбинация. Он уже не выглядит Зигфридом, который может призвать солдат в бой", – подытожил Марк Фейгин.
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта издал ордер на арест Владимира Путина, подозреваемого в депортации украинских детей. Это значит, что за пределами России диктатора должны задержать и передать в суд.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что решение МКС является только началом. Рано или поздно главный террорист России ответит за все преступления, совершенные на территории нашего государства.
- В свою очередь россияне убеждены, что снова избежать ответственности, потому что не являются участниками Римского устава. Представитель МИД России Мария Захарова уверяет, что решение Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения.