Путин готовит на Донбассе поколение, которое будет ненавидеть Украину

На оккупированной территории Донецкой области завершился год "русской культуры". Именно поэтому власти непризнанной республики, поразмыслив решили, что этот год должен быть особенным.

"В Донецкой народной республике торжественно открыли год молодежи. Это первое масштабное событие этого года", – заявляют в медиа псевдореспублики.

До темы До последнего не верил, что в XXI веке возможны такие события, – Кривцов о войне на Донбассе

Однако как это первое? Как же "полномасштабные мероприятия НАТО и Киева"? Вы только представьте, что может произойти с людьми, которые 24 на 7 слушают российскую пропаганду.

Режим Путина дал молодежи Донбасса войну и разруху

"НАТО сегодня уже не только беспокоит. Они вызывают реальную тревогу и удивление. Устраивают истерию в мировых СМИ и одновременно накачивают Украину западным летальным оружием. Это очень опасно", – заявил глава фракции "Единой России".

Да, представитель партии "Единой России", для вас это опасно. Ваш кумир может закончить плохо. За 22 года правления так и не воплотил в жизнь свои имперские амбиции.

За что будут вспоминать Путина? За кровопролитные войны, массовые подрывы внутри страны или диктаторский режим? Что дал режим молодежи "республики", кроме войны, разрухи, непризнания другими странами и изоляции от внешнего мира?

Стоит прочитать Этого не сделают, – правозащитник предположил, почему Россия не пойдет на признание боевиков

На эти вопросы трудно найти ответы, но в России и не собираются это делать. Здесь просто отрицают любые проблемы. Все решают традиционно – зомбированием молодежи патриотизмом, как в "советах".

Пропагандистские организации вместо работы

Донецкие пропагандисты говорят, что сейчас в таких организациях, как "Молодая Республика", "Юнармия", "Народная дружина", Молодежный парламент и Центр молодежной дипломатии "Легатус" суммарно находятся около 17 тысяч человек. В возрасте от 14 до 35 лет.

Полный выпуск программы InfoНаступление: смотрите видео

"Именно эта талантливая и амбициозная молодежь сейчас учится управлять молодежными структурами, чтобы уже завтра управлять государством. Такого, как у нас вы не найдете нигде", – уверены коллаборанты.

Конечно не найдем. Никто в мире больше не найдет. Управлять псевдореспубликой какая-то призрачная перспектива.

Пушилин не видит низких зарплат

Хотя это хотя бы какая-то работа, потому что с трудоустройством в "республиках" тоже беда. Если ты "машинист-обходчик по турбинному оборудованию" или "машинист-обходчик по котельному оборудованию" можно получить почти 24 тысячи рублей, то есть около 9 тысяч гривен.

Это самая высокая заработная плата, которая есть на сайте Центра занятости псевдореспублики. Однако глава оккупированной территории Донецкой области твердо верит в карьерный рост в непризнанной республике.

"Сейчас как никогда, у образованных молодых людей появился беспрецедентный шанс использовать возможности социальных лифтов. Я точно знаю и помню, что такого, как сейчас, не было никогда", – считает Денис Пушилин.



Главарь боевиков в Донецкой области врет об успехе для молодежи / Фото "Патриот Донбасса"

Ага, Моторола уже этим социальным лифтом воспользовался. В общем интересно о каких возможностях он говорит? Может, разве что о возможности роста "русского мира" в головах подрастающего поколения.

Идеологическая обработка с детсада и школы

В России не жалеют средств на проведение идеологических репрессий. Московия целенаправленно готовит новое поколение, которое будет ненавидеть Украину. Политизация молодежи тесно связана с процессами милитаризации детей на оккупированной части Донбасса.

В псевдореспубликах малышня, начиная с детского сада, подвергается идеологической обработке. В школе это явление лишь обостряется.

На оккупированной территории Донецкой области воспитание молодежи наполнено особым значением. С пониманием того, что только так мы сможем уберечь себя.

Так, без массового воздействия на сознание вряд ли были бы результаты. Теперь в школах "республики" появились такие предметы, как:

основы духовно-нравственной культуры народов ДНР;

Россия в мире.

Также сюда уже завезли новые учебники по истории "С чего начинается Родина". Словом, на форуме обсудили все, что может волновать не молодежь Донбасса, а Россию и ее оккультные взгляды на воспитание поколений подрастающих.

"Международные партнеры" для студентов из России

"Что ждет молодежь в 2022 году? Через 9 часов общего времени работы площадок рассмотрели вопрос: спортивно-патриотического, медийного, общественно-политического, добровольческого, студенческого направлений", – раздается из сепаратистских СМИ.

Интересно кого из заказчиков они пригласили на студенческие направления. Точно, представителей из Московии. Они конечно не замедлили с перспективными направлениями.

"Международные аграрные начинающие фермеры, студенческий марафон агропрофиль. Есть у нас даже мастерская развития сельских территорий. То есть, максимально широкий спектр вариантов сотрудничества", – сказал вице-глава общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз молодежи".

Поколение, выросшее во время войны

Страшно то, что война уже длится 8 лет. Здесь говорится не о том, что выросло целое поколение, которое Донецк без войны не видело. Хотя это действительно трагично.

Говорится о молодежи, которая на тот момент была подростками. Они годами учились в украинских школах, а потом их мировоззрение начали кардинально менять. Только представьте. Дети в возрасте от 13 – 18 лет.

К слову Только идиоты хотят жить при "русском мире", – Цимбалюк

Хотя, учитывая точечность ударной силы московитской пропаганды, речь идет о значительно более широкой возрастной категории, учитывая подобные диалоги в эфирах:

- Молодежь Донбасса уже фактически в течение 8 лет живет в условиях гражданской войны. Сколько вам было лет, когда началась война?

- Мне было 19 лет. В какой-то момент даже не верится, что живем действительно в условиях войны.

- Как вы понимали в 19 лет, что такое война и сейчас уже в более сознательном возрасте?

– Только в такие моменты начинаешь чувствовать, что наверняка чувствовали наши бабушки, дедушки, когда была Вторая мировая война.

Этот парень яркий пример воспитанника режима российской оккупации. 8 лет влияния на его сознание создали из него "главу общественной организации "Молодая республика". Вот он уже в кабинете, где на стене висит портрет так называемого главы псевдореспублики.

"В рамках нашей организации появились новые направления – историко-политическое и спортивно-патриотическое. Вот формируем исходя из запросов молодежи в городах республики. Вот, что молодежь хочет, то мы и пытаемся им дать", – подчеркнул он.

Подростки не из подконтрольных СМИ имеют другое мнение

Что-то мне подсказывает, что все же не те запросы до вас дошли. "Я считаю, что это правильно. Уделили время молодежи. Это очень важно. Хочется много каких-то таких, чтобы мы там гуляли-танцевали. Такие мероприятия хочется", – отмечают подростки с улиц.

Но откройте им уже ту дискотеку. Зачем целые форумы устраивать? Забыла, тут же проблемы молодежи решают спортивно-патротические мероприятия. Ну окей, а что делать с такой молодежью?

"Весь транспорт был для нас средством передвижения. Огромный аэропорт и новый железнодорожный вокзал, откуда была большая, просто нереально большая развязка во все страны. У тебя был доступ к любой точке мира. Главное, чтобы у тебя были документы и какие-то финансы. Сейчас этого нет", – замечает один из подростков псевдореспублики.

Не хочется сесть за оскорбление чувств верующих, – подростки

Другой уже говорит, что ему бы хотелось возвращения в Украину. "Или какое-то взаимодействие в любой форме. Поскольку для меня законы и положение Украины лучше, чем Россия. Там как-то дышится легче. Не хочется сесть за оскорбление чувств верующих или то, что я что-то не так сказал в соцсетях", – добавил он.

Кажется, что остались еще люди с критическим осознанием ситуации в Донецке. Согласитесь, год молодежи в "республике" звучит будто предвыборная кампания по внедрению еще больше идеологии "русского мира".

Интересно Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России

Жаль, что уже 8 лет подряд дети ОРДЛО постоянно принимают участие в чествовании памяти погибших боевиков, в открытии памятников участникам незаконных бандформирований, в акциях, посвященных "защитникам", в митинге по случаю так называемого "Дня государственного флага", акциях и флешмобах.

Затем же продолжают продвижение имперских амбиций, которые будут поддерживать любые действия России.