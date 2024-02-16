"Просто не может остановиться": Путин готовится к войне против стран Балтии, – FT
Источник:Financial Times
По данным западных СМИ, кремлевский глава готовится к новой войне. Говорится, что новую агрессию российский диктатор планирует развернуть против стран Балтии.
Ранее Путин пожаловался, что россиян в балтийских странах якобы “выбрасывают за границу”. По его словам, это “очень серьезные вещи”, которые якобы касаются безопасности России. Поэтому, российский диктатор не придумал ничего лучшего, чем пригрозить странам Балтии.
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Путин готовится к новой войне
Как отметили в Financial Times, российский диктатор Владимир Путин готовится к войне против стран Балтии.
Сообщается, что об этом сказал высокопоставленный украинский чиновник, который заявил, что Киев имеет убедительные данные разведки относительно намерений Кремля.
Путин просто не может остановиться,
– цитирует издание неназванного чиновника.
В частности, служба внешней разведки Эстонии на этой неделе заявила, что Россия намерена удвоить количество своих войск, размещенных вдоль границы со странами Балтии и Финляндией.
Подобная активность может свидетельствовать о потенциальном военном конфликте с Североатлантическим альянсом в течение следующего десятилетия.
Путин делает все, о чем говорит. И единственное, что может его остановить – это политика силы. Это единственное, что он понимает, – сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.
Страны Балтии укрепляют границы: что известно
- Недавно стало известно, что Латвия возводит бункеры на границах. Это должно защитить страну от возможного нападения России и Беларуси. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что защита границ является "важной задачей" для всех прифронтовых стран.
- Латвийский глава минобороны говорит, что его страна подписала соглашение с литовско-эстонскими коллегами о координации деятельности по укреплению линий обороны. Он добавил, что каждая страна, конечно, имеет свои конкретные планы.
- В частности, чтобы остановить потенциальное наступление россиян, Эстония возведет 600 бункеров. В минобороны пообещали, что это никак не повлияет на ландшафт, а в мирное время сооружения можно использовать как подвал для картофеля. Их должны возвести в регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке страны.
- Еще раньше министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы провели встречу в Риге. Там они подписали историческое соглашение. Уже в течение ближайших лет страны создадут на своих границах оборонительную зону. Она будет состоять из различных оборонительных объектов. Их целью будет сдерживание и, в случае необходимости, защита от военной угрозы со стороны Беларуси и России.