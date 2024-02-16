"Просто не может остановиться": Путин готовится к войне против стран Балтии, – FT

По данным западных СМИ, кремлевский глава готовится к новой войне. Говорится, что новую агрессию российский диктатор планирует развернуть против стран Балтии.

Ранее Путин пожаловался, что россиян в балтийских странах якобы “выбрасывают за границу”. По его словам, это “очень серьезные вещи”, которые якобы касаются безопасности России. Поэтому, российский диктатор не придумал ничего лучшего, чем пригрозить странам Балтии.

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Путин готовится к новой войне

Как отметили в Financial Times, российский диктатор Владимир Путин готовится к войне против стран Балтии.

Сообщается, что об этом сказал высокопоставленный украинский чиновник, который заявил, что Киев имеет убедительные данные разведки относительно намерений Кремля.

Путин просто не может остановиться,

– цитирует издание неназванного чиновника.

В частности, служба внешней разведки Эстонии на этой неделе заявила, что Россия намерена удвоить количество своих войск, размещенных вдоль границы со странами Балтии и Финляндией.

Подобная активность может свидетельствовать о потенциальном военном конфликте с Североатлантическим альянсом в течение следующего десятилетия.

Путин делает все, о чем говорит. И единственное, что может его остановить – это политика силы. Это единственное, что он понимает, – сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Страны Балтии укрепляют границы: что известно