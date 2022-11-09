Путин готовится опробовать ядерную ракету Satan-II, - СМИ

Россия готовится снова опробовать ядерную ракету "Satan-2". Она надеется, что уже после первого такого испытания Запад будет вынужден "задуматься".

Как сообщили в издании, это будет уже второе испытание межконтинентальной баллистической ракеты, известной также как РС-28 "Сармат".

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Уникальное межконтинентальное оружие

Первое испытание этого вооружения прошло еще в апреле. В конце весны бывший директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что почти 50 ракет "Satan-2" находятся в массовом производстве и скоро будут готовы.

Как кичился президент страны-террористки, этот комплекс имеет высокие тактико-технические характеристики и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Более того, как сообщили в издании, Путин заявил, что в мире нет аналогов этой ракете и не будет еще долго.

Это поистине уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и даст пищу для размышлений тем, кто в пылу безумной агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране,

– заявили в Москве.

Отметим, что еще в начале 2022 года Кремль заявил, что ракету "Satan-2" доставят российским ядерным силам этой осенью. Более того, 21 сентября Владимир Путин снова начал угрожать миру ядерной войной, если кто-то решится посягнуть на его государство. Тогда он заявил, что "не блефует".

Однако отсроченные планы второго испытания ракеты вызвали слухи о задержках в ее производстве.

На что способна "Satan-2"

В Daily Express подчеркнули, что баллистическая ракета РС-28 "Сармат", известная как "Сатана-II", способна поразить Великобританию менее чем за три минуты, ведь ее скорость составляет до 15 Махов, то есть более 18 тысяч километров в час. Также она способна нести 10 и более боеголовок.

Более того, в издании подчеркнули, что ранее российский политик Алексей Журавлев сказал, что Satan-II может поразить Великобританию за 200 секунд. И это при условии, если стрелять из европейской провинции России, из Калининграда. Поэтому он порекомендовал "агрессорам" быть с Россией более вежливыми.

Последние ядерные угрозы России

Эксперты предполагают, что Россия вряд ли сейчас использует ядерное оружие, ведь это инструмент последней надежды. Однако, несмотря на это, к ядерным угрозам страны-террористки нужно относиться очень серьезно.

Подобные угрозы Кремля комментировали и в НАТО. Йенс Столтенберг также считает, что, несмотря на низкую вероятность угрозы России, нельзя воспринимать легкомысленно, ведь если страна-террорист таки решится "нажать на красную кнопку", то последствия будут огромными.

Более того, 1 ноября Медведев снова начал ужасать ядерным оружием. Он отметил, что ее могут применить, если Украина победит в войне.

Однако, несмотря на все, в ISW считают, что Кремль даже ядерными угрозами не сможет напрямую заставить Киев идти на переговоры.

Заметим, что и Запад на такое бряцание не молчит. Генерал Бен Ходжес заявил, что как только Россия использует ядерное оружие – в дело вступят США, которые уничтожат большую часть российских военных возможностей.

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