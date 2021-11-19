Путин хочет убедить Байдена в своем безумии: Украина нанесла удар России

Президент России после длительного напряжения на границе с Украиной заявил, что члены НАТО игнорируют все его "красные линии". Потому Запад должен обеспечить гарантии безопасности для России.

Пока этого не произойдет, Кремль будет игнорировать Нормандский формат, призванный урегулировать конфликт на Донбассе. Также будет продолжать бряцать оружием на наших границах.

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Накануне Владимир Путин выступил перед российским МИДом с заявлением, которое коротко можно передать так: "Украину вооружают, а потому конца войны не видно, притом Запад угрожает России, и поэтому она вынуждена защищаться с помощью провокаций".

Что хотел сделать Путин

Начнем с Нормандского формата. Накануне МИД РФ опубликовал закрытую переписку с главами МИД Франции и Германии.

Из этих писем следует, что Москва пыталась склонить Париж и Берлин признать войну в Украине чисто "внутри украинским конфликтом", а также заставить Киев вести диалог исключительно с террористами на Донбассе. К счастью, ни Франция ни Германия на это не согласились.

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Россия убивает Нормандский формат

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что подобным сливом официальной переписки Кремль окончательно убивает Нормандский формат. И накануне сам Путин признал, что Нормандский формат окончательно уничтожен, хотя и выходить из него Россия не спешит.

В своем выступлении Путин заявил, что Россия вернется к переговорам в Нормандском формате только тогда, когда ей докажут, что Украина выполнила все условия Минских соглашений. Как вы понимаете – это окончательный тупик, ведь Киев и так выполняет свои обязательства, а вот Москва их игнорирует, пытаясь выставить себя в роли посредника, а не участника войны.

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В чем не лжет Путин

Это тревожный сигнал, ведь де-факто Кремль уходит от любых переговоров по войне, а значит может устроить что угодно. Кроме того, отказавшись от Нормандии, Путин начал выставлять требования Западу. Глава Кремля заявил, что Запад, в частности НАТО игнорируют его "красные линии" и продолжают вооружать Украину и проводить военные учения в Черном море.

Здесь Путин конечно врет, ведь американские бомбардировщики B-1 Lancer совершали полеты вблизи Крыма, который никто в мире российским не признает. Но не врет он в другом, НАТО действительно провели масштабные учения с участием США и Украины в Черном море.

Это был ответ Путину на его стягивания войск на украинскую границу. Однако Путин уверяет, что не планирует ни на кого нападать, а войска нужны для защиты России. Мол, пусть Запад даст нам гарантии ненападения и тогда мы, возможно, снизим эскалацию.

Какое развитие событий видит Кремль

Исходя из этого заявления, отмечу 2 вероятных сценария развития событий по логике Кремля:

Первый. Путин попросту пытается добиться от Запада реального пакта о ненападении. Мол, НАТО, должны гарантировать, что чтобы не произошло, они не будут атаковать Россию. это как раз и развязывает руки Путину для нападения на Украину.

Путин попросту пытается добиться от Запада реального пакта о ненападении. Мол, НАТО, должны гарантировать, что чтобы не произошло, они не будут атаковать Россию. это как раз и развязывает руки Путину для нападения на Украину. Второй. Запад однозначно откажется предоставлять России какие-то гарантии, кроме устных заверений о том, что НАТО не нужна война. К слову, в Альянсе это заявляли уже не один раз. В таком случае Путин может обыграть эту ситуацию – если НАТО не дает никаких гарантий и продолжает сближаться с Украиной, у него якобы не остается выбора, кроме как атаковать. Ради этого Кремль может пойти на любые провокации.

Но есть и третий сценарий. Путин пытается сохранить статус-кво (то есть заморозить всю ситуацию вокруг Украины в сегодняшнем виде). Ведь Путин начал видеть в лице Украины реальную угрозу, тем более с учетом того, что Запад куда активнее стал нас поддерживать, и уже не просто на словах.

Что Путин хочет от Байдена

Именно ради этого Путин требует встречи с Джо Байденом – убедить его в том, что он безумец способный на бойню, если Запад не прекратит усиливать Украину. Здесь уже даже не идет речь о том, что Путин попытается убедить Байдена заставить Украину выполнять Минские соглашения.

Путину важно, чтобы Байден и Запад в целом отвернулись от Украины. Ведь сегодня ряд сильнейших стран в голос заявляют: "Мы защитим Украину".

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Как может действовать Украина

Накануне, в Кремле снова заявили, что хотят провести, хотя бы онлайн-встречу Путина и Байдена. Хотя ранее настаивали именно на личной. И вот хочет Путин поговорить с Байденом как раз обо всем том, что я озвучил выше. О вероятных темах переговоров рассказал говорящая голова Путина Дмитрий Песков.

Правда в Белом доме на это в очередной раз ответили – встреча, гипотетически, возможна, но планов таких у Байдена в ближайшее время нет. И в этой ситуации важно выиграть время.

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Ведь все мы знаем, на что способен Путин, но не стоит забывать и о том, на что способны мы, тем более в свете просто колоссальной западной поддержки. Украине важно закончить все договоренности с Западом в плане обороны, пока у Путина окончательно не сорвало крышу.

Гарантии США

Путину есть чего нервничать, ведь Запад действительно делает Украину сильнее. Только за последние дни новостей в оборонной сфере предостаточно.

Например, министр обороны Украины Алексей Резников накануне провел встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне. Во время встречи Резников отметил, что Россия игнорирует любые призывы к диалогу, а потому пора переходить к более решительным действиям.

К сожалению для Путина, Остин заверил, что США будут и дальше сотрудничать с Украиной и союзниками для противодействия российской агрессии. Более того, Остин возлагает больше надежды на недавно подписанную Хартию стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Также глава Пентагона отметил, что США продолжают внимательно отслеживать все перемещения кремлевских войск вдоль украинской границы. И вот продолжая мысль Остина, уже временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявляет, что Вашингтону есть чем ответить на вероятное нападение Путина.

По чьим правилам будет играть Россия

Кроме того, Квин уверяет, что недавняя остановка процесса сертификации "Северного потока-2" – это сигнал о том, что Германия готова выполнять условия сделки между Байденом и Меркель. А это значит, что российская труба будет работать по европейским правилам, или не будет работать вообще.

Но Украина нанесла Путину еще один удар – накануне Верховная Рада окончательно ратифицировала военное соглашение между Украиной и Турцией. Этот документ закладывает основу для военного сотрудничества с Анкарой, в том числе и в вопросе совместного производства передового вооружения.

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Кто поддержит Украину

Проще говоря, Украина на сегодня имеет минимум 3 мощных стратегических партнеров – США, Великобританию и Турцию, к которым прислушиваются и другие западные страны. Тесное военное сотрудничество Киева с этими странами и бесит Путина.

Он понимает, что Украина больше не в его сфере влияния, хотя он желает обратного. Ради этого все провокации, и ради этого возможно новое вторжение в Украину, чтобы посоревноваться с Западом за зону влияния.