Лукашенко сам напуган: экс-глава МИД Украины объяснил, способна ли Беларусь создать угрозу

Россия не отказывается от попыток втянуть Беларусь в войну против Украины. В то же время в Минске хорошо понимают, что прямое вовлечение в боевые действия может обернуться тяжелыми последствиями для страны.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала проанализировал, насколько реальным является риск втягивания Беларуси в войну. По его мнению, Лукашенко хорошо понимает последствия такого шага, а потенциальная цена для белорусской экономики может оказаться слишком высокой.

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Путин не отказался от планов по Беларуси

В Москве продолжают рассматривать Беларусь как возможное дополнительное направление давления на Украину. Для этого Кремлю нужен повод, который позволит оправдать новые агрессивные шаги и подать их как якобы "защиту" союзника.

Напомним! В конце мая 2026 года в Госпогранслужбе заявили, что непосредственного наращивания сил у границы с Украиной на территории Беларуси сейчас не фиксируют. В то же время в глубине страны видны процессы, свидетельствующие о более сильном давлении России на Минск, чтобы тот масштабно участвовал в войне. Именно поэтому на северном направлении не исключают провокаций и дальнейшей эскалации.

Огрызко обратил внимание, что в последнее время начали появляться заявления об украинских беспилотниках над территорией Беларуси. По его мнению, такие информационные вбросы могут быть частью подготовки нужного Кремлю сценария.

У Путина идея фикс заключается в том, что Беларусь должна так же быть частью этого наступления. Она никуда не девается,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Он отметил, что Украина уже дала четкий сигнал о последствиях возможного участия Минска в войне. Речь идет не только о военном ответе, но и об уязвимости самой белорусской экономики, которая в значительной степени зависит от нескольких ключевых предприятий.

Если говорить по сути, то это очень четкое предупреждение. Белорусская экономика посыплется в течение действительно нескольких ударов,

– сказал Огрызко.

По его словам, в Минске прекрасно понимают цену такого сценария. Именно поэтому Лукашенко пытается балансировать между требованиями Кремля и нежеланием втягивать страну в прямую войну против Украины.

Может ли Беларусь отбить украинские дроны?

Угрозы Минска не означают, что Беларусь имеет достаточную защиту от украинских ударных средств. Ее противовоздушная оборона вряд ли способна гарантированно прикрыть ключевые объекты, если режим Лукашенко все же пойдет на прямое втягивание в войну.

Говорить о том, что в Беларуси есть силы ПВО, которые будут сбивать все украинские дроны, – это творческое преувеличение,

– отметил Огрызко.

Экономика Беларуси держится на ограниченном количестве крупных предприятий, среди которых нефтепереработка, калийная отрасль и несколько машиностроительных заводов. В случае ударов по таким объектам последствия для режима могут быть быстрыми и болезненными.

С чем тогда останется батька? С картошкой на огороде?,

– заметил экс-глава МИД Украины.

Это одна из причин, почему Лукашенко сам может бояться сценария, к которому его подталкивает Кремль. Громкие заявления не меняют того, что прямое участие в войне сделает Беларусь значительно более уязвимой.

Ядерные угрозы и демонстративные маневры на территории Беларуси не дали Минску того преимущества, на которое могли рассчитывать в Кремле. Наоборот, после этих сигналов Лукашенко сам оказался под давлением, потому что западные столицы четко показали: играть в такую эскалацию опасно.

Огрызко объяснил, что останавливает Лукашенко от прямого шага вступить в войну: смотрите видео

Поэтому угрозы Лукашенко скорее демонстрируют его зависимость от Путина, чем реальную готовность к войне. Если Беларусь попытаются втянуть в прямое противостояние, удар придется не только по военным возможностям Минска, но и по самому образу силы, который Россия пытается поддерживать.

Что известно о рисках со стороны Беларуси в конце мая 2026 года?

20 мая 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину, в частности по направлению Беларусь – Брянская область. После этого Украина начала усиливать защиту северных регионов и отдельно отрабатывать этот риск.

Михаил Подоляк отметил, что Беларусь уже была одним из плацдармов для вторжения в 2022 году, поэтому Лукашенко несет ответственность за эту агрессию. В то же время в Киеве считают, что для нового полноценного удара с севера нужна большая группировка, которой сейчас у Минска нет. Поэтому угрозу отслеживают, но повторить сценарий 2022 года будет значительно сложнее.

В Украине также дают понять, что любая провокация со стороны Беларуси не останется без ответа. По словам Подоляка, северную границу контролируют, а в случае прямого втягивания Минска в войну реакция будет немедленной. Именно поэтому Беларусь, вероятнее всего, и дальше будет помогать России политически и информационно, но пытаться избегать прямого вхождения в боевые действия.

Евгений Костогрызов отметил, что Запад продолжает поддерживать дипломатические контакты с Лукашенко, потому что надеется удержать Беларусь от прямой агрессии. Но главный сдерживающий фактор для Минска – не сами разговоры, а понимание, что белорусская армия будет иметь в Украине очень плохие перспективы. Поэтому риск со стороны Беларуси сохраняется, но не сводится только к новому наступлению на Украину.

Associated Press напоминает, что Беларусь уже глубоко встроена в российскую военную систему. Ее территорию использовали для наступления на Киев, подготовки российских военных, совместных учений, лечения раненых и военного производства. Именно поэтому Беларусь и дальше остается для Москвы важной тыловой площадкой и потенциальным плацдармом для новой агрессии.