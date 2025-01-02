Дедлайн до 9 мая: генерал армии объяснил, удастся ли Путину реализовать свой замысел

В западных СМИ распространяется мнение, что Владимир Путин имеет планы закончить переговоры по замораживанию войны в Украине до 9 мая. Однако на пути реализации этого сценария есть довольно много препятствий.

По мнению генерала армии, экс-руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, которым он поделился с 24 Каналом, у России исчерпываются ресурсы из-за огромных потерь. Поэтому Путин уже давно задумывается над тем, как выйти из сложившейся ситуации, но при этом не проиграв в войне.

Читайте также "Все будет неожиданно оптимистично": у Зеленского заинтриговали прогнозом на 2025 год

У Трампа могут быть аргументы

"9 мая – это знаковая дата, к которой он бы хотел достичь каких-то успехов в агрессивной войне в Донецкой, Луганской областях и частично в других. А потом заявить о возможном перемирии для будущих соглашений, но на условиях России, – подчеркнул генерал армии.

Однако такой сценарий не устроит Украину, потому что такие "соглашения" с Россией предусматривают кабальные условия для политики, безопасности, обороны, экономики нашей страны. Также они будут означать, что Киеву придется пойти на уступки с Кремлем, потерять суверенитет и иметь постоянную угрозу возобновления военной эскалации. Поэтому, по мнению Маломужа, такого сценария не будет.

Кроме того, сегодня Украина ведет переговоры и с командой Джозефа Байдена и Дональда Трампа относительно усиления нашей военной составляющей. Можем получить, по мнению Маломужа, колоссальные поставки вооружения по сравнению с теми, что предоставлялись 1 – 2 года назад.

Это может быть потенциальными аргументами Трампа, который способен или приостановить военную помощь, или усилить ее в десятки раз. Если США предоставят Украине высокоточные боеприпасы и другое мощное оружие, это даст перспективу не только остановить Путина на поле боя, но и наносить мощные контрудары по врагу и развивать наступательные операции,

– отметил он.

Обратите внимание! В издании Sky News предположили, что боевые действия в Украине в 2025 году будут прекращены, а конфликт с Россией – заморожен. Путин, как пишет издание, имеет планы закончить переговоры до 9 мая, когда будет отмечаться 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией. Однако на этом проблемы для него не закончатся.

Также важная составляющая, по его мнению, это формирование новой модели миропорядка, а именно новое объединение стран по безопасности мира и прекращение войны в Украине на условиях международного права.

В формировании новой модели безопасности мира заинтересованы США, Китай, Индия, Бразилия, Турция и другие страны. Эта модель может предусматривать недопущение глобальных, в частности, ядерных войн, и локальных – в отдельных регионах.

Прекращение войны – это большая программа, которая должна работать по сценарию Украины,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Путину "нужно прекратить боевые действия уже сейчас". По его мнению, это может произойти в 2025 году. Глава Кремля осознает, что у России большие проблемы в экономике и она несет огромные потери на фронте. Однако Путин пытается "выглядеть крутым сейчас", чтобы потом подготовиться к будущему урегулированию.