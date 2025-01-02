На думку генерала армії, екскерівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, якою він поділився з 24 Каналом, у Росії вичерпуються ресурси через величезні втрати. Тому Путін вже давно замислюється над тим, як вийти ситуації, що склалась, але при цьому не програвши у війні.

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У Трампа можуть бути аргументи

"9 травня – це знакова дата, до якої він би хотів досягнути якихось успіхів в агресивній війні у Донецькій, Луганській областях та частково в інших. А потім заявити про можливе перемир'я задля майбутніх угод, але на умовах Росії, – наголосив генерал армії.

Проте такий сценарій не влаштує Україну, тому що такі "угоди" з Росією передбачають кабальні умови для політики, безпеки, оборони, економіки нашої країни. Також вони означатимуть, що Києву доведеться піти на поступки з Кремлем, втратити суверенітет і мати постійну загрозу відновлення військової ескалації. Тому, на думку Маломужа, такого сценарію не буде.

Крім того, сьогодні Україна веде переговори і з командою Джозефа Байдена, і Дональда Трампа щодо посилення нашої воєнної складової. Можемо отримати, на думку Маломужа, колосальні постачання озброєння порівняно з тими, що надавались 1 – 2 роки тому.

Це може бути потенційними аргументами Трампа, який здатен або призупинити військову допомогу, або посилити її у десятки разів. Якщо США нададуть Україні високоточні боєприпаси та іншу потужну зброю, це дасть перспективу не тільки зупинить Путіна на полі бою, а й завдавати потужних контрударів по ворогу та розвивати наступальні операції,

– зауважив він.

Зверніть увагу! У виданні Sky News припустили, що бойові дії в Україні у 2025 році будуть припинені, а конфлікт з Росією – заморожено. Путін, як пише видання, має плани закінчити переговори до 9 травня, коли відзначатиметься 80-річчя перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Проте на цьому проблеми для нього не закінчаться.

Також важлива складова, на його думку, це формування нової моделі світопорядку, а саме нове об'єднання країн щодо безпеки світу і припинення війни в Україні на умовах міжнародного права.

У формуванні нової безпекової моделі світу зацікавлені США, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина та інші країни. Ця модель може передбачати недопущення глобальних, зокрема, ядерних війн, і локальних – в окремих регіонах.

Припинення війни – це велика програма, яка має працювати за сценарієм України,

– підкреслив Микола Маломуж.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Путіну "потрібно припинити бойові дії вже зараз". На його думку, це може статися у 2025 році. Очільник Кремля усвідомлює, що у Росії великі проблеми в економіці і вона зазнає величезних втрат на фронті. Проте Путін намагається "виглядати крутим зараз", щоб потім підготуватись до майбутнього врегулювання.