Россияне "достигли целей войны": Путин дает заднюю, а в России стартуют интересные процессы

Встреча Владимира Путина с так называемыми "военкорами" и позже с африканской делегацией имеют кое-что общее. Российский диктатор и его приспешники пытаются доказать своему народу, что цели "СВО" выполняются. В то же время подчеркивают, что Россия якобы готова к мирным переговорам. Это может свидетельствовать об интересных намерениях Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, весомым показателем смены риторики Путина является якобы "договор о нейтралитете Украины", который выплыл из ниоткуда на встрече Путина с африканскими лидерами.

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Почему в России заговорили о "достижениях" в войне

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "достигла" одной из целей "СВО". Речь идет о "демилитаризации". По его мнению, поскольку Украина теперь использует западное, а не собственное оружие, это доказывает, что демилитаризация прошла успешно.

То, что в Украине появилось больше новейшего вооружения, а силы ПВО могут сбивать ракеты, которые "невозможно" сбивать – это Песков решил не принимать во внимание.

Это может быть началом, как отмечал министр иностранных дел (Дмитрий) Кулеба, серьезного процесса. Это не просто так Песков что-то лишнее сказал,

– отметил Шейтемальн.

К слову, Владимир Путин на встрече с африканской делегацией 18 июня показал какую-то бумажку, которая якобы является "договором о нейтралитете Украины". Он заявил, что Россия и Украина его год назад будто бы уже подписали.

А ведь на самом деле российский диктатор пытается согласиться на условия, с которыми Украина уже не согласна.

"Путин дал заднюю. Он пытается туда спрыгнуть. В этот момент Песков сказал такое, (Сергей) Лавров завтра скажет, что и "денацифицировать" удалось, а послезавтра (Сергей) Шойгу скажет, что они отводят войска к линии 24 февраля, потому что задачи выполнены", – предположил политтехнолог.

Такие действия вполне в духе Кремля. Однако так просто уйти с нашей земли российским оккупантам не удастся. Вооруженные Силы Украины сделают все, чтобы даже выход российских войск превратился для них же в ночной кошмар.

Встреча Путина с африканскими лидерами: что известно