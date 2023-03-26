Путин, вероятно, планировал разместить ядерное оружие в Беларуси перед вторжением в Украину, – ISW

Российский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, хотел разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Аналитики напомнили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разместить ядерное оружие России на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года, а в феврале 2022 года. изъял конституционный пункт, закреплявший нейтральный статус Беларуси.

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В январе и феврале 2022 года аналитики ISW предполагали, что Путин может попытаться развернуть тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Беларусью.

Вероятно, Путин воздержался от размещения оружия в Беларуси в начале вторжения в 2022 году, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках предстоящей российской информационной операции по манипулированию Западом,

– говорится в сообщении.

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