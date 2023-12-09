"Начальник с нами": как пропаганда отреагировала на решение Путина идти на выборы

Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на следующие президентские выборы в России. Кроме того, что оглашение этого факта было абсолютно комичным, соответственно на это реагируют и пропагандисты.

Владимир Путин, мол, совсем даже не хотел идти на следующие выборы президента в России, однако, сделал "жест доброй воли" и принял соответствующее решение. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал в эфире 24 Канала "неожиданную" новость об участии Путина в президентских выборах.

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Путин идет в президенты – реакция поражает

Владимир Путин будет баллотироваться на президентских выборах в России в 2023 году. На решение Путина отреагировала Маргарита Симоньян. Пропагандистка написала, что "начальник пойдет на выборы сам", и это, мол, для россиян очень хорошая новость.

Это специфический и особенно отвратительный язык Маргариты Симоньян: "родная", "работаем братья", "начальник" и все в том духе,

– добавил журналист.

Примечательно, что объявление Владимира Путина о намерении баллотироваться было достаточно неформальным. Его об этом попросил Артем Жога – "спикер парламента ДНР". Путин при этом заявил, что это, мол, для него сложное решение и он якобы долго колебался, прежде чем его принять. Однако, именно по просьбе Жоги, он все же согласился снова идти на выборы.

"Здесь "прекрасно" все в этой новости: и собеседник, широко известный в узких бандитских кругах Донбасса, Артем Жога; и то, что Путин идет на выборы через Жогу. Это уже стало мемом в России", – отметил Игорь Яковенко.

Кто такой Артем Жога

Сейчас глава так называемого "народного совета ДНР" во временно захваченном Донецке.

В 2014 году Жога поддержал окупантов на востоке Украины и вступил в группировку "Спарта". Был соратником террориста "Моторолы", возглавлявшего незаконное вооруженное формирование. После гибели "Моторолы" в 2016 году сам Жога стал руководить батальоном.

"Это все, конечно, комично. Но в конце концов такая концентрированная и гипертрофированная вещь, которая очень характерно отражает все, что происходит в России. Лицемерие и полное отсутствие жизни", – подытожил Яковенко.

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