Хочет ли Путин завершения войны

Путин продолжает искать возможности для того, чтобы заблокировать любые реальные переговоры о мире в Украине. Он взялся за спекулирование так называемой "нелегитимности" украинского президента Зеленского.

Что на самом деле означают последние заявления Путина

Владимир Путин заявляет, что Владимир Зеленский может участвовать в переговорах, но не может ничего подписывать, потому что его подпись якобы "ничего не весит". Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

Заметьте Выжидают время: как россияне пытаются захватить Покровск

Перед такими переговорами глава Кремля предлагает обязательное условие – отменить указ президента Украины о невозможности переговоров с Путиным. Однако, по мнению агрессора, этот указ Зеленский также уже не может отменить, потому что, мол, "не является легитимным президентом". Якобы такой указ может подписывать только председатель Верховной Рады Украины, которого Путин считает единственным легитимным руководителем в Украине.

Все это показывает, что российский президент снова ищет условия, при которых переговоры между Украиной и Россией не смогут состояться.

К тому же он пытается подключить к процессу делегитимизации Зеленского еще и западных партнеров Украины. Якобы если они нажмут на Киев, то можно будет регулировать все вопросы с правовой точки зрения.

Как по мне, здесь говорится не только о непризнании легитимности Зеленского или отмене указа о невозможности переговоров с Путиным. Дело в признании Украиной российского статуса оккупированных территорий. Путину очень надо, чтобы Украина сделала это под давлением США, чтобы Вашингтон заставил Киев согласиться с вопиющим нарушением международного права. Однако ни США, ни Украина на такие условия не пойдут.

Разве Путин этого не понимает? Да прекрасно понимает! Он как раз ищет таких условий, которые Трамп точно не сможет выполнить.

Путину нужны основания для продолжения войны

Я уже неоднократно пытался объяснить, что все так называемые условия России для окончания войны в Украине на самом деле являются условиями для продолжения войны. Путин ищет условия, на которые оппонент точно не пойдет, для того, чтобы иметь основания для продолжения войны в Украине.

К теме Совсем скоро Путину придется делать сложный выбор

Именно поэтому в Москве начали говорить о необходимости отмены решения саммита НАТО в Бухаресте о неотвратимости евроатлантического курса в Украине. Путин осознал, что Трамп готов согласиться с его обеспокоенностью по евроатлантической интеграции Украины, по крайней мере сам Трамп так говорит, и дать Путину юридические гарантии приостановления интеграции Украины в НАТО.

Однако здесь начинает действовать совершенно другой механизм – если Трамп соглашается с этими условиями, то Путин должен согласиться на прекращение огня и окончание войны. А это последнее, что хочет делать агрессор.

Кремль предлагает отменить решение, принятое на саммите в Бухаресте, ведь прекрасно осознает, что для этого нужен консенсус всех стран НАТО. У Трампа может не хватить авторитета, чтобы заставить все страны НАТО отменить собственное решение о неотвратимости евроатлантической интеграции Украины. Точно найдутся государства, которые сочтут такое решение капитуляцией перед Москвой.

Путин готовит ловушку для Трампа, из которой тот бы просто не смог выбраться. Такую же ловушку агрессор подготовил и для украинского президента. Он намеренно его унижает, когда говорит, что никакие соглашения с Зеленским российская делегация подписывать не будет.

Где Россия уже использовала такой сценарий На самом деле это совсем не новая тактика Кремля. Президента Чеченской республики Джохара Дудаева российские спецслужбы просто ликвидировали, чтобы облегчить себе возможность временных договоренностей с исполняющим обязанности президента Зелимханом Яндарбиевым. Тот прислал на переговоры о прекращении огня в Чечне своего представителя Аслана Масхадова, а Россия прислала своего – генерала Александра Лебедя.



Такие договоренности, при отсутствии общеизбранного президента Чеченской Республики, ничего для российской стороны не означали и позволили ей готовиться к новой битве за Чечню.



Именно такой сценарий Путин хотел бы применить сейчас в Украине, если ему таки придется думать о прекращении огня.

Сейчас Путин ищет возможности не для прекращения огня, а для его продолжения. Последние заявления агрессора это лишь свидетельство того, что в Москве готовятся к продолжению войны.