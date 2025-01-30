Що насправді означають останні заяви Путіна

Владімір Путін заявляє, що Володимир Зеленський може брати участь у перемовинах, але не може нічого підписувати, бо його підпис, мовляв, "нічого не важить". Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Перед такими перемовинами очільник Кремля пропонує обов'язкову умову – скасувати указ президента України про неможливість перемовин з Путіним. Однак, на думку агресора, цей указ Зеленський також вже не може скасувати, бо, мовляв, "не є легітимним президентом". Буцімто такий указ може підписувати лише голова Верховної Ради України, якого Путін вважає єдиним легітимним керівником в Україні.

Усе це показує, що російський президент знову шукає умови, за яких перемовини між Україною та Росією не зможуть відбутися.

До того ж він намагається під'єднати до процесу делегітимізації Зеленського ще й західних партнерів України. Мовляв, якщо вони натиснуть на Київ, то можна буде регулювати всі питання з правового погляду.

Як на мене, тут мовиться не тільки про невизнання легітимності Зеленського чи скасування указу про неможливість перемовин з Путіним. Річ у визнанні Україною російського статусу окупованих територій. Путіну конче треба, щоб Україна зробила це під тиском США, щоб Вашингтон змусив Київ погодитися з кричущим порушенням міжнародного права. Однак ані США, ані Україна на такі умови не підуть.

Хіба Путін цього не розуміє? Та прекрасно розуміє! Він якраз шукає таких умов, які Трамп точно не зможе виконати.

Путіну потрібні підстави для продовження війни

Я вже неодноразово намагався пояснити, що всі так звані умови Росії для закінчення війни в Україні насправді є умовами для продовження війни. Путін шукає умови, на які опонент точно не піде, для того, щоб мати підстави для продовження війни в Україні.

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Саме тому у Москві почали говорити про необхідність скасування рішення саміту НАТО у Бухаресті щодо невідворотності євроатлантичного курсу в Україні. Путін усвідомив, що Трамп готовий погодитися з його стурбованістю щодо євроатлантичної інтеграції України, принаймні сам Трамп так говорить, і дати Путіну юридичні гарантії призупинення інтеграції України в НАТО.

Однак тут починає діяти абсолютно інший механізм – якщо Трамп погоджується з цими умовами, то Путін має погодитися на припинення вогню і закінчення війни. А це останнє, що хоче робити агресор.

Кремль пропонує скасувати рішення, прийняте на саміті у Бухаресті, адже прекрасно усвідомлює, що для цього потрібен консенсус усіх країн НАТО. У Трампа може не вистачити авторитету, щоб примусити всі країни НАТО скасувати власне рішення про невідворотність євроатлантичної інтеграції України. Точно знайдуться держави, які вважатимуть таке рішення капітуляцією перед Москвою.

Путін готує пастку для Трампа, з якої той би просто не зміг вибратися. Таку саму пастку агресор підготував і для українського президента. Він навмисно його принижує, коли каже, що ніякі угоди з Зеленським російська делегація підписувати не буде.

Де Росія вже використовувала такий сценарій Насправді це зовсім не нова тактика Кремля. Президента Чеченської республіки Джохара Дудаєва російські спецслужби просто ліквідували, щоб полегшити собі можливість тимчасових домовленостей з виконуючим обов'язків президента Зелімханом Яндарбієвим. Той надіслав на перемовини щодо припинення вогню у Чечні свого представника Аслана Масхадова, а Росія надіслала свого – генерала Алєксандра Лебедя.



Такі домовленості, при відсутності загальнообраного президента Чеченської Республіки, нічого для російської сторони не означали й дозволили їй готуватися до нової битви за Чечню.



Саме такий сценарій Путін хотів би застосувати зараз в Україні, якщо йому таки доведеться думати про припинення вогню.

Зараз Путін шукає можливості не для припинення вогню, а для його продовження. Останні заяви агресора це лише свідчення того, що у Москві готуються до продовження війни.